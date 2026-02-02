Tommy, nuevo delantero para el Coria

El Coria sigue apuntalando su plantilla de cara a la exigente segunda vuelta del campeonato en Segunda Federación, donde el club celeste sueña y aspira por un puesto de playoff de ascenso. Su último fichaje es la llegada de Tomás Fernández Sabatini, más conocido futbolísticamente como Tommy, un jugador de 19 años que llega del filial del Real Valladolid.

Este delantero centro, que cuenta con mucha presencia física y rapidez en área, llega a La Isla gracias a las buenas relaciones existentes entre ambos clubes que han posibilitado esta oportunidad para el madrileño, que estaba jugando pocos minutos en el filial pucelano que está en otro grupo distinto de Segunda Federación.

De momento, es el tercer refuerzo del Coria en este mercado de invierno y llega en calidad de cedido hasta final de temporada. Este año ha jugado 18 partidos y ha marcado un gol. El año pasado también estuvo en Segunda Federación en las filas del Unión Adarve.