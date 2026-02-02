Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UBP asalta el liderato en Badajoz y el Padu gana en Villafranca un final de infarto

La Unión Balonmano Pacense se impuso con autoridad a Josefinas Mérida (40-29) y se coloca líder provisional de la Segunda Nacional masculina, mientras que el Cafetería Restaurante Europa CBM Villafranca cayó por la mínima (28-29) tras una remontada visitante decidida en los últimos segundos.

Imagen del inicio del partido entre UBP y Josefinas Mérida portando brazaletes en apoyo a la lucha contra el cáncer.

La séptima jornada de la Segunda Nacional masculina del balonmano extremeño senior dejó doble protagonista: el liderato provisional en Badajoz y un desenlace agónico en Villafranca de lso Barros. La Unión Balonmano Pacense (UBP) se aupó a lo más alto de la tabla tras superar con claridad al BM Josefinas Mérida por 40-29, con un partido más que su perseguidor, el Ciudad de Villafranca.

Antes del inicio del encuentro, ambos equipos y la pareja arbitral posaron en el centro de la pista con brazaletes verdes en apoyo a la lucha contra el cáncer. Tras unos compases de igualdad, el conjunto pacense abrió brecha gracias a su acierto ofensivo, encabezado por Javi del Pozo, máximo goleador con 13 tantos. El dominio local se reflejó ya al descanso, al que se llegó con 15-7.

En la reanudación, Josefinas trató de recortar diferencias, con Vini (5 goles) y Manuel Rodríguez (4) como principales referencias, pero la solidez de la UBP evitó cualquier intento de reacción y el choque terminó con un 40-29 rotundo.

Más emoción tuvo el segundo duelo de la jornada, disputado en el Pabellón Extremadura. El Cafetería Restaurante Europa CBM Villafranca mandó en la primera mitad ante el Paideuterion cacereño y se fue al descanso con ventaja (15-12), pero tras el paso por vestuarios el equipo visitante firmó una gran remontada. Los juveniles Abel y Rúben resultaron decisivos, con 18 goles entre ambos, para voltear el encuentro.

La tensión se disparó cuando Padu igualó (24-24) en el minuto 20 de la segunda parte. Desde ahí, intercambio continuo de goles y resolución por la mínima: 28-29. Los visitantes aún tuvieron que resistir con un jugador menos tras la exclusión de Bruno Alcalá a falta de 23 segundos para el final. El triunfo supone los primeros puntos de la temporada para el conjunto cacereño.

La próxima semana se disputará la tercera jornada de la Copa extremeña, con un derbi en Villafranca y el enfrentamiento entre Josefinas y Padu. En categoría femenina, llegará la quinta jornada de liga, con los duelos Aceuchal-UBP y Padu-3 Valles.

