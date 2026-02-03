Arbeloa sigue entregado al vestuario del Real Madrid: dos días de vacaciones mientras pide más entrenamientos

Álvaro Arbeloa sigue acudiendo religiosamente a Valdebebas cada mañana, pero es el único de la primera plantilla que se ha dejado ver por la Ciudad Deportiva del Real Madrid en las últimas 48 horas. El técnico concedió dos días de vacaciones al vestuario después de la sufrida victoria del domingo en el Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano. El caos táctico del equipo blanco fue justificado por el técnico por la falta de entrenamientos con sus jugadores, lo que le llevó a congratularse porque esta semana y la que viene tendrá la oportunidad de trabajar más con ellos. El Real Madrid está eliminado de Copa y la competición celebra esta semana los cuartos de final y la que viene la ida de las semifinales.

La coartada del técnico

"Estamos analizando qué debemos hacer para tener constancia. Creo que lo que necesitamos es tiempo para trabajar, claro. Ha habido más ruedas de prensa que entrenamientos desde que estoy aquí como entrenador. Pero ahora vienen dos semanas sin partidos entre semana para poder trabajar a todos los niveles... Son 18 días o 19 y habrá tiempo con los jugadores para mejorar, para ir a más". Esas palabras de Arbeloa llegaban el sábado, en la previa del encuentro ante el Rayo. 24 horas más tarde su discurso era papel mojado y concedía dos días de vacaciones a los suyos, que regresarán este miércoles al trabajo en Valdebebas.

Cuando el Real Madrid quedó eliminado de Copa del Rey tras el fiasco en Albacete, en el primer partido de Arbeloa como técnico del Madrid, desde el vestuario se advirtió que "a medio plazo esto nos vendrá bien para tener semanas libres". Un argumento que se les volvió en contra días después, cuando los jugadores se dejaron llevar en Lisboa, en la última jornada de la liguilla de Champions, y la goleada encajada ante el Benfica de Mourinho les dejó fuera del Top-8 obligándoles a jugar los dieciseisavos. Dos partidos más y dos semanas menos para entrenar en Valdebebas.

En estos días, mientras Arbeloa ha seguido pasando por Valdebebas para ejercitarse, futbolistas del Real Madrid como Vinícius, colgaban en sus redes imágenes en París junto a Kim Kardashian. Arbeloa sigue remando a favor de un vestuario al que le regala los oídos en cada intervención en la sala de prensa, llegando a justificar que Mbappé y Vinícius no defiendan porque su trabajo es atacar.

Arbeloa causa escepticismo

El problema de Arbeloa ahora es que aunque el vestuario está cómodo con él, comienzan a cuestionar su valía por falta de experiencia después de lo vivido en Lisboa, donde Mourinho le dio una lección en la pizarra, y en el Bernabéu ante el Rayo. El manicomio táctico de la pizarra de Arbeloa comienza a generar dudas en los despachos y en el vestuario. En las gradas ya se asume que esta temporada 2025-26 también puede acabar en blanco.