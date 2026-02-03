Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol. Superliga Femenina 2

Brenda Arango, del Arroyo, mejor bloqueadora de la jornada

La central colombiana firmó 10 puntos en la red en el partido del sábado ante Covadonga y fue clave en la victoria del equipo extremeño

Brenda Arango (7) remata durante el partido del pasado sábado jugado en el pabellón Serrano Macayo de Cáceres.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La central extremeña del Extremadura Arroyo Brenda Arango ha sido designada por el servicio de estadísticas de la Real Federación Española de Voleibol mejor bloqueadora del la decimoquinta jornada del Grupo A de Superliga Femenina 2, tras sumar la estratosférica cifra de 10 ‘gorros’ el pasado sábado.

Arango logró esta gesta, baste decir que más de la mitad de los equipos de Superliga Femenina 2 no consiguieron sumar entre todas sus jugadoras esos guarismos, en el encuentro en el que la escuadra de Arroyo de la Luz se impuso al RGC Covadonga por 3-1.

Brenda Arango, central del Extremadura Arroyo.

Aparte de los 10 tantos logrados en bloqueo, la central aportó a su equipo siete puntos de ataque en primeros tiempos y una importante labor de intimidación en el centro de la red.

Este sábado, la formación extremeña deberá confirmar su particular camino hacia la permanencia con otra victoria de tres puntos ante el Voleibol Astillero cántabro, al que recibirá en el Pabellón Multiusos de Cáceres (20.00 horas), tras seguir inutilizable el polideportivo arrollano.

