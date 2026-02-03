Voleibol. Superliga Femenina 2
Brenda Arango, del Arroyo, mejor bloqueadora de la jornada
La central colombiana firmó 10 puntos en la red en el partido del sábado ante Covadonga y fue clave en la victoria del equipo extremeño
La central extremeña del Extremadura Arroyo Brenda Arango ha sido designada por el servicio de estadísticas de la Real Federación Española de Voleibol mejor bloqueadora del la decimoquinta jornada del Grupo A de Superliga Femenina 2, tras sumar la estratosférica cifra de 10 ‘gorros’ el pasado sábado.
Arango logró esta gesta, baste decir que más de la mitad de los equipos de Superliga Femenina 2 no consiguieron sumar entre todas sus jugadoras esos guarismos, en el encuentro en el que la escuadra de Arroyo de la Luz se impuso al RGC Covadonga por 3-1.
Aparte de los 10 tantos logrados en bloqueo, la central aportó a su equipo siete puntos de ataque en primeros tiempos y una importante labor de intimidación en el centro de la red.
Este sábado, la formación extremeña deberá confirmar su particular camino hacia la permanencia con otra victoria de tres puntos ante el Voleibol Astillero cántabro, al que recibirá en el Pabellón Multiusos de Cáceres (20.00 horas), tras seguir inutilizable el polideportivo arrollano.
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- La fiesta final de Jesús Lambretta, el último mohicano de los bares de La Madrila de Cáceres: 'Parecía que estábamos en la Noche de Reyes
- La falta de aparcamiento ahoga el entorno del Hospital Universitario de Cáceres: 'Prefiero una multa de 100 euros antes que dejar el coche lejos
- Una copistería de Cáceres estalla ante las cacas de perros y tacha a sus dueños de 'cerdos
- El dueño del pub Hemalsu intentó mediar en la reyerta mortal de Mérida
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz