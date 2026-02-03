Doblete para el Kazajoz en el estreno de la temporada UCI

La temporada 2026 ha arrancado de manera inmejorable para el Kazajoz. La estructura pacense, especializada en la modalidad olímpica de XCO, firmó un estreno sobresaliente en la Copa Catalana Internacional de Sant Fruitós de Bages, primera prueba UCI del calendario europeo, donde logró un doble triunfo en la categoría Júnior que confirma el excelente trabajo desarrollado en los últimos años.

Uno de los grandes nombres propios del fin de semana fue el del canario Pablo Rodríguez. En su debut en la categoría, el corredor se vio obligado a partir desde posiciones muy retrasadas en la parrilla de salida, una circunstancia que se complicó aún más tras un enganchón en los primeros compases de la carrera que lo relegó a la última posición. Lejos de acusar el golpe, Rodríguez protagonizó una remontada de enorme mérito, recuperando más de medio centenar de puestos con un ritmo constante y una lectura de carrera impecable que le permitió llegar a la cabeza en la vuelta final.

En el momento decisivo, el corredor del Kazajoz no falló y cruzó la línea de meta en primera posición, logrando su primera victoria UCI en su estreno como Júnior. Un triunfo de gran valor, no solo por las circunstancias de la carrera, sino también por el alto nivel internacional de la prueba, en la que fue el único representante español capaz de finalizar entre los ocho primeros clasificados.

La actuación del conjunto extremeño se completó con el triunfo de Aina Sánchez. La corredora catalana firmó una carrera tan exigente como brillante. Tras abrir hueco en los primeros compases, una caída le obligó a rehacerse y a recuperar posiciones, pero lejos de venirse abajo volvió a imponer su ritmo para hacerse con la victoria y sellar un doblete histórico para el club pacense en Sant Fruitós de Bages.

La próxima cita internacional llegará la próxima semana con la disputa de la SuperCup de La Nucía, una nueva oportunidad para seguir sumando protagonismo.

Debut con victoria en XCM

El buen inicio de temporada del club pacense también tuvo continuidad en la disciplina de maratón. David Chamorro debutó con el Kazajoz-BikeOcasion-PetroGold en La Leyenda de los Tartessos, prueba que abre el calendario UCI de XCM en Europa, con una actuación muy destacada. El andaluz, que esta campaña se centrará en el maratón tras su etapa en el ciclismo de carretera, formó pareja con el veterano Ismael Ventura y se mantuvo entre las mejores duplas desde el inicio.

Tras una sexta posición en la primera etapa y un cuarto puesto en la segunda, ambos superaron una tercera jornada más exigente antes de firmar una gran actuación en la etapa final. En un sprint muy ajustado lograron subir al podio, un resultado que les permitió finalizar cuartos en la clasificación general y completar un estreno muy prometedor con vistas a la Copa de España de Maratón, uno de los grandes objetivos del curso para el equipo.