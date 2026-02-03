Fran Rosales dice adiós a la temporada en el Extremadura

Fran Rosales dice adiós a esta campaña con el Extremadura. El futbolista extremeño ha sido intervenido a principios de esta semana de una importante lesión de la rodilla izquierda que le mantendrán apartado de los terrenos de juego más de cuatro meses, motivo por el que ya no volverá a jugar más en lo que resta de temporada. Fran, que había sido uno de los jugadores importantes durante la primera vuelta, vio truncada su temporada con dos lesiones casi de forma consecutiva, ésta última más grave de rodilla.

El futbolista ha lamentado su lesión y, desde el hospital tras ser intervenido, ha comentado que será "un azulgrana más en la grada". Hay que recordar que Fran Rosales fue renovado por el Extremadura a finales de año, por lo que seguirá siendo del club el próximo curso. Eso sí, el Extremadura podrá liberar ahora su ficha federativa para abordar un fichaje más, en este caso de un jugador profesional en paro al estar cerrado el mercado.

En este sentido, el director deportivo del Extremadura, Manuel Mosquera, valoró de forma clara y serena el cierre del mercado de fichajes, subrayando que el club ha optado por la prudencia y la coherencia deportiva antes que por incorporar jugadores sin una necesidad real. “Lo que no vamos a hacer es algo que no necesitemos o algo forzado simplemente porque tengamos una licencia para habilitarla”, afirmó tras cerrarse el plazo de incorporaciones. Mosquera explicó que, durante el mercado, el Extremadura analizó distintos perfiles para reforzar la plantilla, pero dejó claro que solo se habría dado el paso si se cumplían las condiciones deseadas por la dirección deportiva. “Hemos considerado que podríamos tener algún perfil en diferentes posiciones, pero si no se daba la situación que queríamos, no lo necesitábamos”, señaló. En este sentido, destacó que el equipo cuenta actualmente con una plantilla competitiva, con competencia en todas las posiciones, lo que considera “fundamental” para el rendimiento colectivo. “Ahora mismo no nos planteamos ninguna posición en concreto. Lo importante es que el equipo siga su trayectoria y que no haya imprevistos, sobre todo lesiones”, añadió.

En relación con la posibilidad de incorporar un delantero, Mosquera reconoció que se buscó un perfil muy concreto, especialmente con más velocidad, pero insistió en que no se iba a fichar “por fichar”. “Si no se da lo que tú quieres, lo mejor es no traer algo solo para sustituirlo. Estamos encantados con la plantilla que tenemos”, aseguró, recalcando el compromiso y el rendimiento del grupo.