El Licenciados trata de tú a tú al líder, el Tenerife

El Licenciados Reunidos rozó la sorpresa en casa del Tenerife Libbys, pero acabó sucumbiendo ante el líder de la Primera División (3-1) en un duelo que dejó luces, carácter y también lecciones por aprender. Las cacereñas, que llegaban en plena racha con cuatro victorias consecutivas, firmaron un arranque que invitaba a soñar en una de las pistas más exigentes del grupo.

El primer set fue una declaración de intenciones. El Licen jugó con orden, valentía y una defensa sólida que desactivó el ritmo inicial de las tinerfeñas. Punto a punto, las extremeñas fueron creciendo hasta cerrar el parcial por 20-25, golpeando primero y sembrando dudas en el líder.

Reacción local

Pero al otro lado de la red esperaba un rival con fondo de armario y talento joven. El conjunto canario, filial del Haris de Superliga 1, cuenta con varias jugadoras que alternan entre la élite y la competición nacional, y esa mezcla de físico, saque potente y velocidad en ataque fue inclinando la balanza con el paso de los minutos.

El Licen no se borró del partido. En el segundo set llegó a mandar en el marcador durante varias fases, mostrando personalidad y buenas transiciones ofensivas. Sin embargo, el empuje final de las locales cerró el parcial por 25-20. El tercer set sí fue claramente canario (25-13), con un líder que subió revoluciones desde el saque y no dio respiro en recepción. Lejos de rendirse, las colegialas volvieron a competir en el cuarto, donde también disfrutaron de ventajas antes de que el potencial ofensivo tinerfeño decidiera en los compases finales (25-19).

Satisfacción general

Más allá del resultado, el cuerpo técnico puso en valor la actitud del equipo: «Hemos competido muy bien por momentos, pero no fue suficiente. Debemos seguir aprendiendo y trabajando la regularidad de ese rendimiento para poder pelear con los equipos de arriba que te plantean tanta exigencia».

El Licen se mantiene en la sexta posición, además con un partido menos, y ya mira a la próxima jornada, cuando viajará a Madrid con el objetivo de reencontrarse con la senda de la victoria y seguir demostrando que puede tutear a cualquiera.