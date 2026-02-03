Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia filio-parentalJoven muerto en La MadrilaCalle HermandadSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Voleibol. Primera División Nacional

El Licenciados trata de tú a tú al líder, el Tenerife

El equipo extremeño se hizo con el primer set, pero no pudo con la fortaleza del rival

Los dos equipos, antes del partido.

Los dos equipos, antes del partido. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Licenciados Reunidos rozó la sorpresa en casa del Tenerife Libbys, pero acabó sucumbiendo ante el líder de la Primera División (3-1) en un duelo que dejó luces, carácter y también lecciones por aprender. Las cacereñas, que llegaban en plena racha con cuatro victorias consecutivas, firmaron un arranque que invitaba a soñar en una de las pistas más exigentes del grupo.

El primer set fue una declaración de intenciones. El Licen jugó con orden, valentía y una defensa sólida que desactivó el ritmo inicial de las tinerfeñas. Punto a punto, las extremeñas fueron creciendo hasta cerrar el parcial por 20-25, golpeando primero y sembrando dudas en el líder.

Reacción local

Pero al otro lado de la red esperaba un rival con fondo de armario y talento joven. El conjunto canario, filial del Haris de Superliga 1, cuenta con varias jugadoras que alternan entre la élite y la competición nacional, y esa mezcla de físico, saque potente y velocidad en ataque fue inclinando la balanza con el paso de los minutos.

El Licen no se borró del partido. En el segundo set llegó a mandar en el marcador durante varias fases, mostrando personalidad y buenas transiciones ofensivas. Sin embargo, el empuje final de las locales cerró el parcial por 25-20. El tercer set sí fue claramente canario (25-13), con un líder que subió revoluciones desde el saque y no dio respiro en recepción. Lejos de rendirse, las colegialas volvieron a competir en el cuarto, donde también disfrutaron de ventajas antes de que el potencial ofensivo tinerfeño decidiera en los compases finales (25-19).

Satisfacción general

Más allá del resultado, el cuerpo técnico puso en valor la actitud del equipo: «Hemos competido muy bien por momentos, pero no fue suficiente. Debemos seguir aprendiendo y trabajando la regularidad de ese rendimiento para poder pelear con los equipos de arriba que te plantean tanta exigencia».

Noticias relacionadas y más

El Licen se mantiene en la sexta posición, además con un partido menos, y ya mira a la próxima jornada, cuando viajará a Madrid con el objetivo de reencontrarse con la senda de la victoria y seguir demostrando que puede tutear a cualquiera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents