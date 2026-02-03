El Magic alcanza el liderato en el regional por equipos de ajedrez

El Club Magic Extremadura se ha situado al frente de la clasificación del Campeonato de Extremadura por Equipos de Ajedrez 2026 tras la ronda doble disputada en Don Benito. En la División de Honor, el conjunto emeritense desbancó del primer puesto al hasta entonces líder, el Club de Ajedrez Cibeles, también de Mérida.

El Magic, capitaneado por el Gran Maestro Pérez Candelario, firmó una sólida actuación. En la sesión matinal se impuso con claridad al Ágora-Restaurante José Luis por 4,5-1,5, mientras que por la tarde logró una trabajada victoria frente a la Agrupación Ruy López de Zafra por un ajustado 3-2. Por su parte, el Cibeles, que partía con un punto de ventaja sobre el Magic, ganó su primer encuentro ante Cáceres Patrimonio de la Humanidad (3,5-1,5), pero cayó con contundencia en la jornada vespertina frente a iAcere Casareño (1-4), uno de los equipos más destacados del campeonato en la última década.

Tras estos resultados y a falta de tres jornadas para la conclusión del torneo, el Magic lidera la clasificación con 17 puntos, seguido muy de cerca por el Cibeles con 16 y por Cáceres Patrimonio (14). En la séptima ronda, que se disputará el próximo sábado en Sierra de Fuentes, los dos equipos de Mérida se enfrentarán en un duelo directo que puede resultar decisivo en la lucha por el título.

En la zona baja de la tabla se encuentran Albatros de Cáceres y el Club de Ajedrez Isantramex.

En Primera División el equipo de Promesas Magic es líder destacado con 17 puntos, seguido Cáceres Patrimonio-Ingulados con 15.