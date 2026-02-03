Fútbol
Miguel Cera: "El Extremadura siempre llamó mi atención"
El nuevo jugador azulgrana asegura estar muy ilusionado por el proyecto deportivo que le han presentado
Miguel Cera ya se siente azulgrana. Y tenía ganas. El nuevo lateral derecho del Extremadura fue presentado con oficialidad este martes en las instalaciones de OVB Almendralejo, patrocinador del club, y desde el primer momento reconoció que “el Extremadura siempre fue un club que me ha llamado mucho la atención y, por suerte, voy a poder vivirlo en primera persona”.
Sencillo, cercano y humilde, a Miguel Cera se le vio muy familiarizado con Almendralejo, pese a llevar sólo unos días en Extremadura. “En solo 24 horas aquí ya te das cuenta de que es un sitio donde las cosas se hacen bien y con una afición muy importante. Estoy muy ilusionado”, comenta.
En su presentación, Cera se definió como un futbolista comprometido y entregado. “No me gusta describirme, pero sí puedo decir que soy un jugador que lo da todo, que sale al campo al 100% y con la conciencia tranquila de haber dado mi mejor versión. El esfuerzo no se negocia”. El defensor reconoció que el fútbol “es muy caprichoso” y que las circunstancias pueden cambiar de un día para otro, en referencia a su salida del Guadalajara y a la oportunidad que ahora se le abre en Almendralejo. “Se me presenta una nueva oportunidad y estoy convencido de que podemos hacer un final de temporada muy bonito”, añadió.
Miguel Cera destacó que uno de los factores decisivos para firmar por el Extremadura fue la ambición del proyecto deportivo. “Cuando firmo por un equipo busco que tenga un objetivo alto y motivante, y el Extremadura cumple eso a la perfección”, subrayó. El jugador también puso en valor la importancia de la afición, clave en una categoría tan exigente como la Segunda Federación. “La sinergia entre equipo y afición es fundamental. Nos quedan siete partidos en casa y con ese apoyo extra tenemos que sacarlos adelante”, señaló.
