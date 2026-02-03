La salida de Artola, el último movimiento del Mérida

Parecía que con la llegada de Sofiane se podía dar por cerrada la plantilla del Mérida, y, sin embargo, pocos minutos antes del cierre del mercado de invierno, se produjo un último movimiento: la salida de Juan Artola, que ha fichado por el Unionistas. No por tardía ha sido inesperada, pues su no participación en el encuentro del sábado hacía presagiar que era uno de los que podrían terminar saliendo.

El punta no ha tenido fortuna con la camiseta del conjunto romano, pues, aunque su actitud siempre ha sido irreprochable, la erupción de Álvaro García en su posición como delantero centro le obligó a jugar en banda en muchas ocasiones, y se le ha visto más en faenas defensivas que en acciones ofensivas. El día que se marchó García, Fran Beltrán confió en él para sustituirlo y el delantero tuvo la personalidad de lanzar el penalti que hubiera puesto el 2-0 en un marcador que terminó con empate 1-1 ante el Pontevedra. Su lanzamiento se fue alto y en ese encuentro acabó su historia con el Mérida.

Con el mercado ya cerrado, el Mérida se queda con una ficha sénior libre, pero con la sensación de que ha sido capaz de cubrir las necesidades que tenía la plantilla.

Han salido dos jugadores que no eran titulares: Artola y Miki Muñoz. También se ha marchado la estrella del equipo, pero dejando dinero en las arcas que ha servido para apostar por los delanteros que han llegado: Hallsson y Sofiane. Por otro lado, se venía demandando un perfil de centrocampista defensivo y, por lo visto el sábado en Avilés, Gio Almeida cumple con el rol buscado. También es cierto que el contexto de partido era muy específico, en un terreno de juego embarrado, por lo que este domingo (18.15 horas), en el que el Mérida vuelve a la alfombra del Romano, se verá cómo se desenvuelve desde el punto de vista de la calidad técnica. El rival, además, es de los de arriba: el Zamora.

Además de brega, Gio tiene velocidad, pues el sábado fue el más veloz del Mérida, según informa el club: 33,62 kilómetros por hora.

Para la preparación del encuentro ante el Zamora, los pupilos de Beltrán volverán a los entrenamientos este miércoles tras tener de descanso el lunes y el martes. A la cita llega sin sancionados, con la baja casi segura de Carlos Doncel y la duda de Jacobo Martí.

El que estará disponible para su entrenador es Sofiane, quien ha declarado en los medios del club romano que «está muy contento por estar en una entidad muy ilusionante». Reconoce estar «deseando ver a la afición, porque cada vez que he venido aquí a jugar he visto que anima mucho». Se define como «un futbolista luchador, que le gusta mucho el espacio, que mete goles, que lo da todo por el equipo y espero poder ayudar para conseguir el objetivo».