"A los tóxicos les digo que recuerden cómo estaba el Cacereño hace 8-10 años"

El día siguiente del final del mercado de invierno está Carlos Ordóñez muy seguro de sí mismo. Responde el presidente del Cacereño a todo lo que se le plantea con tranquilidad y contundencia, sin soslayar nada. Abunda el empresario en que el club está saneado, "al 100 por 100, con dinero en la cuentas, lo que para mí es un descanso enorme", dice que tiene mucha confianza en la salvación, habla de cifras presupuestarias y no se pone fecha a su salida. Del mismo modo, asegura que no se ha planteado en ningún momento la destitución del entrenador, Julio Cobos. Justamente ocho meses después de su última entrevista en este diario, vuelve a ofrecer sus reflexiones aquí.

Ocho meses después del ascenso y de aquella entrevista en El Periódico Extremadura: ¿se imaginaba este escenario?

Me acuerdo perfectamente de aquella visita al periódico. El escenario exacto no me lo imaginaba porque no conocíamos la categoría. Sí me asesoré con clubes que ya habían estado en Primera Federación para entender cómo era la competición y los presupuestos, tanto de ingresos como de gastos. Aun así, creo que hemos pecado un poco de novatos. Es una categoría muy exigente: hasta que no estás dentro no te das cuenta de lo difícil que es. A la vez, es bonita, pero muy, muy dura.

¿Se arrepiente de alguna decisión, como lo del césped del Príncipe Felipe y los plazos?

No me arrepiento de nada. Los plazos eran los que eran y sabíamos que no íbamos a tener la obra al 100 por 100 al inicio de temporada. Sembrar en junio con el drenaje antiguo habría sido tirar el dinero: quizá habría estado bien de hierba al primer partido, pero no de drenaje, y no habría servido. Aquí se ha hecho una obra muy grande: retirada de tierra, una excavación importante (de 20–40 centímetros en el centro del campo a 80–90 en zonas de tribuna y preferencia), zanjas para tuberías de drenaje de alrededor de metro y medio, muchísima grava y arena (creo que en total unos 5 millones de kilos). Eso no se hace en un mes. Además, cuando tienes garantizada la subvención, luego llegan permisos y trámites que no dependen de nosotros y también requieren tiempo. Y había dudas por la época del año: si plantar césped de verano y luego de invierno, o ir directamente al de invierno, según el tiempo. Y a las pruebas me remito: llevamos semanas lloviendo muchísimo, el día del partido también llovió y no hubo ni charcos ni arrancadas. Se me ha criticado mucho, pero las cosas se demuestran con hechos, no con palabras.

¿Se siente respaldado al frente del club?

Sí, totalmente. Estoy rodeado de los mejores: tienda, puertas, administración… cualquier área. Esa tranquilidad para mí es clave porque me permite pensar en cómo mejorar el club y el estadio. Y cuando he creído que alguien no era bueno para el Cacereño, he tomado decisiones. ¿Reconocido? Yo creo que por un 90 por 100 largo, sí. Cuando vienen malas, aparecen 15 o 20 tóxicos en redes deseando que fallemos para criticar. A esos les digo que recuerden cómo estaba el Cacereño hace 8 o 10 años: con deudas, un estadio que se caía y mala reputación. Hoy quieren venir jugadores porque llevamos años haciendo las cosas bien, siendo serios, pagando, cumpliendo. Eso cuesta mucho construirlo.

¿Eso quiere decir que no comparte lo que dijo el director deportivo, que el Cacereño no era atractivo?

No. Creo que se malinterpretó. Francis Bordallo se refería a que, por la situación en la tabla, no era atractivo deportivamente para un jugador venir a un equipo en descenso. No hablaba de que el Cacereño no sea atractivo como entidad o como club. Es verdad que hace falta valentía para dejar un equipo a mitad de tabla o arriba y venir a uno que está en puestos de descenso, porque nadie quiere un descenso en su carrera.

¿En algún momento se ha pensado la destitución de Julio Cobos?

No, bajo mi persona no. Yo soy quien puede tomar esa decisión, y no se ha planteado. Ya lo dije en una entrevista anterior: cuanto mejor es la categoría, mejor es el terreno de juego y cuando los equipos vienen a jugar en vez de entorpecer, mejor entrenador es Julio. Sabe leer los partidos. Tiene virtudes y fallos, como todos, y se puede equivocar, pero para mí entiende qué cambios hacer para intentar ir a por el partido. Este año se le ha criticado mucho, pero yo pregunto: ¿qué haces cuando tienes cuatro o cinco titulares lesionados en una plantilla corta? No somos el Madrid. A veces miras al banquillo y no sabes a quién sacar para que el cambio realmente sume. Hemos tenido lesiones importantes, como la de Marchena para toda la temporada, y después Genjo, Guti, Iván… Ha sido el año de las lesiones. Para mí, Julio sigue siendo “el Cholo” del Cacereño y ahora mismo no podemos encontrar un entrenador mejor.

La planificación

Seis fichajes en invierno. ¿Eso implica que la planificación no fue buena?

Veníamos con la ‘L’ puesta: era una categoría desconocida. Se han renovado jugadores y se ha fichado, y yo soy el primero que si me equivoco soy el que más pierde, porque el club es mío. Si rescindes, pagas; y si fichas, pagas otra ficha. Soy el más interesado en que funcionen. Pensábamos que algunos fichajes o renovaciones nos iban a dar más. Y también digo: al principio mucha gente aplaudía esas decisiones. Ahora quizá vemos que no han dado el nivel esperado. Pero es una categoría muy exigente, física y mentalmente, y creo que a algunos jugadores les ha costado lo mental. Hemos fichado lo que creíamos necesario para cubrir carencias y ojalá hayamos acertado para conservar la categoría.

La llegada de Pau Palacín, ¿es algo más que un fichaje?

Es muy buen chico y buen futbolista. El año pasado aquí tuvo mucha suerte; este año en el Marbella no la ha tenido y quizá no le han dado los minutos para demostrar lo que es. Es un jugador muy querido por la afición y por nosotros. Yo valoro mucho a la persona, y él lo es. Ojalá vuelva a hacer algo grande en el Cacereño como el año pasado.

¿Cómo está el club económicamente?

Muy fácil: a día de hoy el club está saneado al 100 por 100. Hay dinero en las cuentas y no hay embargos, que para mí es un descanso enorme. He pasado muchas noches sin dormir por los embargos y por no saber cómo responder ante proveedores, jugadores y demás. El Cacereño no tiene deudas pendientes. Solo las facturas ordinarias que se van generando y se van pagando: proveedores, jugadores, cuerpo técnico, trabajadores… Para mí es un descanso tremendo. Cogí un club en la UCI y me ha costado mucho trabajo y dinero llegar aquí. Seguimos creciendo en lo deportivo y en instalaciones, y no voy a parar de intentar tener un estadio lo más digno posible.

Con la preferencia detrás. / E. P. E.

¿Qué echa en falta en el club?

Quizá un poco más de ayuda de las administraciones. Este año han ayudado, pero no para competir en igualdad con otros clubes. Yo tengo gastos que otros no tienen porque el estadio es en propiedad y no municipal. Solo en luz, agua, mantenimiento, césped, seguros y demás, pueden ser unos 300.000 euros anuales. El estadio tiene unos 50 años y cada vez requiere más mantenimiento. Si esos 300.000 euros pudieran ir al presupuesto deportivo, quizá estaríamos más arriba… aunque el dinero no lo es todo.

¿Se parece este mercado de invierno al de hace dos años, que salió perfecto?

En parte sí. Entonces sabíamos exactamente dónde fichar, sobre todo atrás, donde teníamos “sangría”, y salió bien. A partir de ahí el equipo empezó a subir. Este año ha costado más identificar los problemas porque no estaban en una sola posición, pero con los fichajes estamos reforzando zonas que aflojaban. Creo que hay opciones de salir del descenso, pero somos de los presupuestos más bajos. La segunda vuelta aprieta: los de arriba por playoff, los de abajo por salir. Hay que seguir luchando; si descendemos, el primer perjudicado soy yo. No voy a tirar la toalla.

Qué puede decir de la lesión de Deco: ¿vendrá alguien por el capitán?

Lo de Deco ha sido una putada, hablando claro. Es un jugador importante y ha tenido mala suerte: salir y romperse el tendón de Aquiles. Le deseo fuerza, que salga bien la operación y haga buena rehabilitación para volver más fuerte. Este año está siendo el de las lesiones. Sobre si vendrá alguien: no estamos cerrados a cubrir esa plaza. Estamos valorando jugadores sin equipo, que es lo que ahora se puede fichar. Si alguno encaja, lo traeremos. Voy a poner toda la carne en el asador para conservar la categoría, pero sin endeudar al Cacereño. Me ha costado mucho llegar a deuda cero y no voy a fichar por encima de las posibilidades del club o de mis empresas.

¿Descenso?

Si se desciende: ¿sería un fracaso?

Para mí no sería un fracaso. Se está haciendo todo lo posible para conservar la categoría. Es nuestra primera vez aquí y hemos pecado de novatos, con errores y virtudes. Hay que estar orgullosos de haber llegado. Hay clubes que suben y bajan en un año, como la Gimnástica Segoviana el año pasado. Me gustaría quedarme porque el aprendizaje ha sido enorme y muy rápido. Conservar la categoría sería muy importante para la afición, para Cáceres y para nosotros.

¿Hasta cuándo estará usted en el club?

No me pongo fecha. Estoy a gusto y estoy tranquilo dentro de lo que se puede con el equipo en descenso. Me gustaría que, si algún día encuentro sustituto, sea alguien serio, con ganas, que haga crecer el club. No vendería al primero que me dé más dinero si creo que va a derrumbar lo construido. Ha venido gente interesada en comprar. También este año. Pero no me dan la fiabilidad o tranquilidad que busco. Cuando deje el club, quiero dejarlo en buenas manos. Estoy abierto a todo: minoría, mayoría o el 100%, pero lo primordial es que sea alguien serio.

¿Se plantea un compañero de viaje para crecer y aspirar a Segunda?

Sí, me encantaría encontrar un compañero de viaje. Que yo siguiera, aunque fuera en minoría, y me diera esa seguridad y “balón de oxígeno”. Mi proyecto sería culminarlo subiendo el club a Segunda, pero dentro de mis posibilidades es muy difícil: compites contra gigantes con presupuestos de 7 u 8 millones. Con alguien potente, compartir ese esfuerzo sería distinto.

Dos millones de presupuesto

¿De cuánto es el presupuesto del Cacereño?

Presupuesto global, contando trabajadores, empleados, mantenimiento del campo y demás, ronda más o menos los dos millones de euros.

¿Van a salir las cuentas?

Tienen que salir para no tener deuda. Yo hago presupuestos en función de los ingresos que tengo para poder responder a los pagos. Y si no llega, desde alguna de mis empresas se puede ayudar al club.