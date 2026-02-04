Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Rugby. Liga Regional

El CAR Cáceres gana al Badajoz en el clásico extremeño

24-5 fue el resultado del entretenido choque disputado en el Complejo El Cuartillo

Melé entre cacereños y pacenses.

Melé entre cacereños y pacenses. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El CAR Cáceres se impuso por 24-5 al CR Badajoz en el gran clásico del rugby extremeño, que se disputó en el Complejo Deportivo de El Cuartillo (Cáceres).

Fue un encuentro esperado por muchos. El público cumplió con una asistencia bastante numerosa y los jugadores ofrecieron un partido entretenido, con dos tipos de juego diferentes.

La primera parte fue muy igualada y el marcador solo se movió cerca del minuto 40. Las defensas de ambos equipos y el buscar el juego a la mano o las touches frente al tiro a palos propiciaron que casi se llegara al descanso sin mover el marcador. Pero en los últimos minutos el CAR consiguió un ensayo de delantera, transformado, lo que dejó el marcador en 7-0 al descanso.

La sentencia

En la segunda parte, un nuevo ensayo del CAR amplió la ventaja, que fue reducida rápidamente con un ensayo de Badajoz. Durante unos minutos los pacenses tuvieron varias oportunidades de llegar a zona de marca, pero la defensa del CAR no permitió el éxito en los ataques de los tres cuartos pacenses. En los minutos finales, el físico local fue protagonista para imponerse principalmente en el juego de delantera y elevar la diferencia.

Noticias relacionadas

Se puso en marcha el sorteo de una camiseta de juego para promocionar la iniciativa solidaria ‘Marcador solidario Gix’: cada ensayo del CAR se transforma en ayuda para la Asociación Oncológica de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  2. Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
  3. Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
  4. Extremadura: diez ríos tienen aforos en rojo y 21 presas alivian en el Guadiana y el Tajo
  5. Extremadura abre este martes el plazo de admisión para el alumnado de enseñanza libre en las EOI
  6. Extremadura activa el Plan de Protección Civil ante la alerta por lluvias y fuertes vientos este miércoles
  7. Lo que se abre y lo que se cierra en la antigua calle Hermandad de Cáceres
  8. La calle Gómez Becerra estrena sombra: así es el sistema que ya se instala en pleno centro de Cáceres

Amplio dispositivo de bomberos y policías para retirar la plancha de un tejado junto al bar Las Cancelas de Cáceres

Amplio dispositivo de bomberos y policías para retirar la plancha de un tejado junto al bar Las Cancelas de Cáceres

Video | La caída de una placa de un tejado obliga a intervenir a los bomberos de Cáceres

Las lluvias 'aguan' las ventas de los mercadillos extremeños

Las lluvias 'aguan' las ventas de los mercadillos extremeños

Video | Acto en Plasencia del Día Mundial contral el Cáncer

Talgo nombra nuevos consejeros a Lorea Aristizabal y Tomás Olano

Talgo nombra nuevos consejeros a Lorea Aristizabal y Tomás Olano

El CAR Cáceres gana al Badajoz en el clásico extremeño

El CAR Cáceres gana al Badajoz en el clásico extremeño

Fotogalería | Acto en Plasencia por el Día Mundial contra el Cáncer

Fotogalería | Acto en Plasencia por el Día Mundial contra el Cáncer

Aoex-Monesterio instala una mesa informativa en el Centro de Salud con motivo del Día Mundial del Cáncer

Aoex-Monesterio instala una mesa informativa en el Centro de Salud con motivo del Día Mundial del Cáncer
Tracking Pixel Contents