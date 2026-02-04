El CAR Cáceres gana al Badajoz en el clásico extremeño

El CAR Cáceres se impuso por 24-5 al CR Badajoz en el gran clásico del rugby extremeño, que se disputó en el Complejo Deportivo de El Cuartillo (Cáceres).

Fue un encuentro esperado por muchos. El público cumplió con una asistencia bastante numerosa y los jugadores ofrecieron un partido entretenido, con dos tipos de juego diferentes.

La primera parte fue muy igualada y el marcador solo se movió cerca del minuto 40. Las defensas de ambos equipos y el buscar el juego a la mano o las touches frente al tiro a palos propiciaron que casi se llegara al descanso sin mover el marcador. Pero en los últimos minutos el CAR consiguió un ensayo de delantera, transformado, lo que dejó el marcador en 7-0 al descanso.

La sentencia

En la segunda parte, un nuevo ensayo del CAR amplió la ventaja, que fue reducida rápidamente con un ensayo de Badajoz. Durante unos minutos los pacenses tuvieron varias oportunidades de llegar a zona de marca, pero la defensa del CAR no permitió el éxito en los ataques de los tres cuartos pacenses. En los minutos finales, el físico local fue protagonista para imponerse principalmente en el juego de delantera y elevar la diferencia.

Se puso en marcha el sorteo de una camiseta de juego para promocionar la iniciativa solidaria ‘Marcador solidario Gix’: cada ensayo del CAR se transforma en ayuda para la Asociación Oncológica de Extremadura.