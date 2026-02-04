“Grita con nosotras”: el Cacereño Femenino calienta Pinilla para otra final

El Cacereño Femenino necesita una jornada de esas que se recuerdan, de las que se juegan con la cabeza, con las piernas… y con el corazón de la grada. Este domingo, a las 12.00 horas, Pinilla acoge un duelo directo por la permanencia ante el Europa en la decimoctava jornada de la Primera Federación Femenina y el mensaje que ha lanzado el club lo resume todo: “Grita con nosotras”.

No es un eslogan más. Es una llamada. Porque el partido llega con los dos equipos empatados a 17 puntos, porque el conjunto cacereño está en puestos de descenso, y porque enfrente estará un rival que también pelea por escapar de la zona peligrosa. Para las verdes, en resumen, es más que una final.

Promoción de entradas

Para empujar al equipo desde la grada, el Cacereño ha lanzado una promoción 2x1 en entradas: adultos 7 euros y niños 3. Eso sí, el 2x1 es válido hasta el sábado por la mañana y las entradas se adquieren en la tienda oficial del club. Además, los abonados del Cacereño entran gratis al partido.

El objetivo es claro: que Pinilla sea un aliado. Que se note desde el calentamiento. Que el equipo sienta que no está solo en un tramo de temporada donde cada detalle cuenta.

La cita ante el Europa llega, además, con un impulso emocional importante. El Cacereño Femenino rompió el pasado domingo una mala racha que le tenía sin ganar desde el 6 de diciembre, y lo hizo de la forma más intensa posible: remontando (1-2) al Real Madrid B en Valdebebas, y además con una jugadora menos desde el minuto 62 por la expulsión de Nerea.

En esa montaña rusa, el equipo se levantó cuando parecía todo cuesta abajo. Tras el 1-0 en el minuto 51 y con el golpe de quedarse en inferioridad numérica, las de Ernesto Sánchez sacaron orgullo: Bella empató en el 75 y Yorladiz firmó el 1-2 en el 81, culminando una reacción que cambió el estado de ánimo del vestuario.

El entrenador lo decía después del partido, con alivio y convicción: “Necesitábamos una victoria”, explicó, subrayando que el triunfo “cambia una racha muy negativa en una competición que es extremadamente igualada” y que “cada punto cuenta”. También dejó claro el enfoque para lo que viene: “Nos quedan ya nueve finales”.

La victoria en Madrid no fue solo un resultado. Fue una señal. El Cacereño no se conformó con sobrevivir: fue a por el partido incluso con diez. “Hoy, con una menos, hemos ido a por el partido. No nos hemos conformado con el empate”, insistió Ernesto Sánchez, convencido de que ese debe ser el sello del equipo hasta el final.

Yorladiz, autora del gol decisivo, lo vivió como un desahogo: “Ya lo necesitaba… Hoy fue el día”, confesó. Su tanto, más allá de los tres puntos, fue un pequeño grito de liberación tras semanas de frustración. Ella misma destacó la unión del grupo: “Siempre ayudándonos una a la otra”, contando esa idea de equipo que se sostiene cuando las cosas van mal.

Ahora, el calendario no da tregua. Llega el Europa y llega con la misma necesidad. Y ahí vuelve a aparecer la palabra que ya se repite en el vestuario: final. “Recibimos al Europa, un equipo que está igualado a puntos con nosotras. Va a ser otra final”, resumió Ernesto Sánchez, que también remarcó la necesidad de jugar “con cabeza” y de hacer que los puntos se queden en Pinilla.

Porque ganar al Europa significaría mucho más que sumar tres. Sería cambiar la narrativa: dejar de mirar con miedo hacia abajo, y empezar a empujar hacia arriba. Ese es el reto que se marca la propia Yorladiz.

Pinilla también juega

En Valdebebas, el técnico ya agradeció el apoyo de los que se desplazaron: dijo que parecía que estaban “en Pinilla”. Este domingo, Pinilla sí será Pinilla, y el equipo necesita sentirlo de verdad. Por eso el club lo ha puesto en grande y lo ha puesto en simple: “Grita con nosotras”. Porque cuando el fútbol se convierte en una pelea por sobrevivir, hay partidos que no se juegan solo con once. Y este, para el Cacereño Femenino, es uno de ellos.