Los Juegos de Invierno arrancan con un apagón que deja el curling a oscuras

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 han empezado de la peor manera posible. En la competición inaugural, la primera ronda de los dobles mixtos de curling, el Estadio Olímpico de Cortina ha sufrido un apagón eléctrico que ha obligado a detener la competición durante unos minutos.

Aunque la inauguración oficial es el viernes en San Siro (Milán), hay varios deportes que anticipan su arranque para que todas las pruebas encajen en el calendario. El hockey sobre hielo y el snowboard lo harán este jueves, siendo el curling el más madrugador de ellos, el único que ha albergado competición este miércoles.

De repente, sin luz

A las 19.05 horas arrancaron, como estaba previsto, los cuatro primeros enfrentamientos en el Estadio Olímpico de Cortina, en una disciplina que no cuenta con participación española. Pues bien, durante la primera entrada de los partidos, el pabellón se ha quedado a oscuras.

Tras unos minutos de interrupción, se ha conseguido restablecer el suministro eléctrico y la competición se ha retomado con tranquilidad. Un arranque abrupto que recuerda, aunque fueran muy distintas las situaciones, al caos que se montó en el Argentina-Marruecos de fútbol, también jugado antes de la inauguración oficial, cuando el partido se tuvo que suspender por lanzamientos de petardos e invasión de campo.