Kaptoum llega al Cacereño tras pasar por Barça y Betis

El Cacereño ha anunciado este miércoles la incorporación del mediocentro camerunés Wilfrid Jaures Kaptoum (Douala, 7 de julio de 1996), procedente del Gimnàstic de Tarragona. Formado en La Masia, Kaptoum fue campeón de la UEFA Youth League y llegó a asomarse al primer equipo azulgrana en la temporada 2015-16, en la que el Barça levantó la Copa del Rey. Tras su etapa en Barcelona, el centrocampista pasó por Betis, Almería y Las Palmas y también acumuló experiencia fuera de España en el New England Revolution (campeón del Supporters’ Shield), el AEK Larnaca chipriota y el Panserraikos griego. El futbolista, que había sido incorporado por el Nàstic este curso tras un periodo de prueba, refuerza ahora la medular del Cacereño de cara a su reto en Primera Federación. Con 29 años, aporta recorrido en categorías profesionales y un perfil de organización y salida de balón que el club verde pretende sumar en el tramo decisivo de la temporada.

«Estoy donde quiero estar»

«Muy feliz de estar donde quiero estar. Si había motivos suficientes para darlo todo por el objetivo, ahora incluso más», escribió Pau Palacín citando a Deco. «Deseando empezar a competir cuanto antes», añadió el nuevo jugador del Cacereño, que este miércoles ya se ejercitó junto al resto de la plantilla. Este miércoles el CPC anunció la baja de Carlos González, que se produjo antes del cierre del mercado, por lo que el jugador podrá firmar por otro equipo.