Natalia Fischer y Raúl Rodríguez, en la Scott Mediterranean Epic MTB

El equipo Extremadura-Ecopilas UCI MTB estará presente en Castellón en la Scott Mediterranean Epic MTB 2026, una de las pruebas por etapas españolas más prestigiosas del calendario mundial UCI, que ha cerrado inscripciones con más de 700 deportistas procedentes de 24 países, confirmando su enorme atractivo y proyección global.

La edición 2026 volverá a situar a la Mediterranean Epic como una referencia mundial del XCM, siendo una de las tres únicas pruebas del planeta con categoría UCI SHC, el máximo estatus dentro de esta disciplina, reconocimiento que mantiene de forma ininterrumpida desde 2021 y contará con cuatro etapas, a partir de este jueves hasta el domingo.

El conjunto extremeño está desde hace unos días en la provincia castellonense con un equipo de máximas garantías, formado por Raúl Rodríguez y Natalia Fischer. Esta última llega a la cita en un gran momento deportivo tras haber hecho pleno en la recién finalizada Leyenda de Tartessos junto a María Reyes Murillo, donde demostraron un altísimo nivel competitivo y una gran compenetración como pareja de equipo.

La Scott Mediterranean Epic MTB 2026 refuerza este año su apuesta por el formato completo de cuatro etapas, modalidad en la que se concentra la mayoría de los inscritos y que ofrece la experiencia más exigente y completa de la prueba. Un reto mayúsculo donde el conjunto extremeño buscará ser protagonista desde el primer día, en esta ocasión de manera individual.

Tanto Fischer cómo Rodríguez estarán dirigidos por el equipo de técnicos y auxiliares del conjunto verde sin cuya presencia en una prueba de este nivel nada de lo que pudieran conseguir los deportistas sería posible.