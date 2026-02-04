Pearse Uniacke, pívot norteamericano de pasaporte irlandés para el Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha hecho oficial la incorporación de Pearse Uniacke (Estados Unidos/Irlanda, 19 de agosto de 2000) para reforzar su plantilla. El interior, que actúa en la posición de pívot y mide 2,06 metros, llega para apuntalar el juego cerca del aro y cubrir el hueco dejado por DJ Foreman, según el movimiento realizado por el club.

Uniacke cerró la pasada temporada con unos promedios de 8,8 puntos, 7,0 rebotes, 2,0 asistencias y 1,9 tapones por partido, números que reflejan su capacidad para aportar en ambos lados de la pista, especialmente en el apartado defensivo.

En su trayectoria formativa, el nuevo jugador verdinegro comenzó en el College of San Mateo, donde destacó en su primera campaña y fue incluido en el All-Conference First Team de la Coast North Conference (2021-22). Posteriormente dio el salto a la San Francisco State University (NCAA División II), equipo en el que ha militado durante varias temporadas y que ha sido su último destino antes de dar el paso al baloncesto europeo.

El proceso de búsqueda

El fichaje de Uniacke llega, además, después de que no se completara la llegada de David Efambé, al no superar las pruebas médicas, por lo que la entidad ha tenido que reajustar sus planes en la pintura para disponer de un ‘cinco’ con presencia física y capacidad intimidatoria.

Desde la entidad cacereña, a través de su departamento de comunicación, se ha dado la bienvenida al jugador y se le ha deseado “la mayor de las suertes” en esta nueva etapa.