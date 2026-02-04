El programa “Come Bien, Vive Mejor” promueve alimentación saludable y vida activa en diez centros educativos extremeños en el curso 2025/2026

La Fundación Jóvenes y Deporte, en colaboración con la Fundación José Manuel Calderón, desarrolla durante el curso 2025/2026 una nueva edición del programa ‘Come Bien, Vive Mejor’, una iniciativa educativa destinada a reforzar desde edades tempranas los hábitos de alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física en el entorno escolar.

La actuación se dirige preferentemente al alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria y se plantea como una intervención de centro, implicando al profesorado, las familias y el personal vinculado a servicios complementarios. El objetivo es asegurar que el aprendizaje trascienda la sesión puntual y se traduzca en rutinas sostenidas dentro y fuera del aula.

Los objetivos del programa ‘Come Bien, Vive Mejor’ son mejorar los hábitos alimentarios del alumnado, con especial atención al aumento en el consumo diario de frutas y verduras, reconocer la importancia de una dieta equilibrada en el desarrollo físico e intelectual y poner en valor los productos de temporada y, cuando es posible, de proximidad. De manera complementaria, promueve un estilo de vida activo y el trabajo de valores asociados al deporte, como la constancia, el esfuerzo, el respeto y la convivencia.

La metodología combina, por tanto, formación, materiales didácticos y acciones presenciales, ya que, en primer lugar, el profesorado responsable realiza una formación online obligatoria al inicio del curso para unificar criterios de intervención y optimizar el uso de los recursos del programa. Los centros disponen, además, de un manual con actividades para el aula; cada colegio desarrolla al menos cinco, adaptándolas a su programación y pudiendo integrarlas antes, durante o después de la visita del equipo técnico.

Un equipo técnico que desarrolla la sesión presencial, que se articula en una jornada formativo-saludable en el propio centro, impartida por personal especializado en nutrición y acompañada por un deportista referente como elemento motivacional. Esta jornada se complementa con una exposición itinerante de sensibilización, con soportes divulgativos, que permanece dos semanas en cada centro.

La edición 2025/2026 se viene desarrollando desde septiembre de 2025 y finalizará en el mes de mayo de 2026, con la participación de un máximo de 80 escolares por centro, por lo que el número total de destinatarios, teniendo en cuenta que el programa visitará 10 centros en total e incluyendo profesorado y familias, superará el millar de personas.

Hasta el momento, ‘Come Bien, Vive Mejor’ se ha desarrollado en el Centro Rural Agrupado de Garlitos, en el Colegio Santo Tomás de Aquino de Montijo, el CEIP San José de Guadajira, CEIP Donoso Cortés de Cáceres y el CEIP Virgen de Argeme de Coria, además del CRA Tras la Sierra, que acogió ayer la sesión impartida por la nutricionista María Cortés y el deportista Miguel Coca (las otras dos deportistas que imparten algunas de las sesiones son Ana Peix y Maribel Toro).

Quedan pendientes para los próximos meses las visitas al CEIP Zurbarán de Don Benito, el CEIP Alcalde Juan Blanco en Zafra, el CEIP Nueva Extremadura de la localidad de El Batán, y el CEIP Sierra de Gredos de Navalmoral de la Mata.

‘Come Bien, Vive Mejor’ busca traducir el conocimiento en hábitos, facilitando que el alumnado identifique opciones saludables en su alimentación diaria, incorpore rutinas de consumo de fruta y verdura y comprenda la relación entre nutrición, actividad física y bienestar. Al apoyarse en recursos para el aula y en una intervención que implica a la comunidad educativa, se favorece la continuidad pedagógica y la transferencia de lo aprendido al entorno familiar.

Asimismo, la presencia del deportista referente refuerza el componente motivacional y el trabajo en valores, conectando el autocuidado con metas alcanzables y fomentando hábitos sostenidos en el tiempo. En conjunto, ‘Come Bien, Vive Mejor’ contribuye a crear entornos escolares más saludables y ofrece al alumnado herramientas prácticas para tomar decisiones informadas y responsables sobre su alimentación y su estilo de vida, gracias a la colaboración de la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, y la Fundación José Manuel Calderón.