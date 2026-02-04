Tres fichajes y tres mensajes: trabajo, goles y ambición en la puesta de largo del Mérida

El Mérida presentó este martes a sus tres incorporaciones del mercado de invierno: Gio Almeida, Sigurdur Hallsson y Sofiane El Ftouhi. El centrocampista portugués y los dos delanteros llegan para cubrir las salidas de Miki Muñoz, Álvaro García y Artola, en un enero marcado por la necesidad de reajustar la plantilla.

El debut de Gio Almeida y el plan de Fran Beltrán

Almeida, que ya debutó el pasado sábado en Avilés, aseguró que aterriza en Mérida atraído por «un proyecto muy interesante» con el que espera «seguir creciendo». Sobre su estreno, afirmó que se sintió «muy bien» y que la adaptación fue rápida. También desgranó las primeras consignas de Fran Beltrán: «Ser fuerte delante de centrales, hacer coberturas y ganar duelos, además de tener agresividad para hacer el equipo más compacto, con libertad para subir». El portugués apuntó, además, que ha notado diferencias respecto a lo que encuentra en Portugal, sobre todo en el componente físico: «La calidad y la capacidad física… eran muy fuertes».

Fotogalería | La presentación de los fichajes invernales del Mérida / Javier Cintas

Hallsson: “Estoy para ayudar y hacer goles”

El otro debutante en Avilés fue el islandés Sigurdur Hallsson, que compareció en inglés, traducido por el director deportivo, Tiago Lenho. «Estoy para ayudar y hacer goles», resumió. En sus primeros días destacó el recibimiento y el entorno: «La comida es muy buena, la gente es muy cercana y me han recibido muy bien». También bromeó con el clima extremeño: «Ahora no hace calor, para mí es perfecto; ya veremos cuando suban las temperaturas». Sobre el partido, admitió que no fue «el mejor césped», pero valoró el contexto: «Fue un encuentro de pelea y lucha, con mucha parte física que también me gusta; lo más importante son los tres puntos». Cerró su intervención en castellano con el lema del club: «Un Romano nunca se rinde».

Un proyecto muy atractivo

El más conocido por la afición, por su trayectoria reciente en la categoría, es Sofiane El Ftouhi, que se mostró «muy contento» y convencido por la propuesta: «Este proyecto me da muchas ganas». El atacante subrayó el atractivo del Romano José Fouto: «Tengo muchas ganas de debutar en este campo mítico. Cada vez que he venido a jugar me impresionaba esta afición, siempre cantando y apoyando». Disponible ya para el compromiso del domingo, dejó clara su prioridad inmediata: «Para este fin de semana quiero una victoria y mi debut». Reconoció que manejó otras opciones, pero se decantó por Mérida por la estabilidad del acuerdo: «Ante un contrato tan largo, lo que quiero es trabajar para crecer junto con el club».

Por su parte, Tiago Lenho, director deportivo del Mérida, se mostró «contento» con el desarrollo del mercado y explicó que «hubo tres salidas por razones distintas» y que el club ha trabajado «dentro de sus posibilidades» para reemplazarlas. Sobre la llegada de dos delanteros, defendió la idea de equilibrio en la plantilla: «No creo que vayamos a ver al Mérida solo con jugadores jóvenes. Los jóvenes pueden servirte para traer dinero en alguna ocasión, pero debemos tener un equilibrio y es lo que buscamos».

El director deportivo también valoró la evolución del equipo en la primera mitad del curso: «Al inicio nos costó, pero lo entendimos como algo natural con una plantilla y un entrenador nuevos. El equipo fue creciendo con una racha bastante buena y, en el inicio de la segunda vuelta, llevamos tres partidos sin perder». En cuanto a si el club mira a los puestos de playoff, insistió en el mensaje de prudencia con ambición: «Se mira a seguir creciendo en el día a día. Queremos estar arriba y esa ambición hay que tenerla dentro del club».