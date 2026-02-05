Derbi cacereño entre Escayolas Paco ADC Baloncesto y Politécnica UEX SM Basket

En Primera Nacional masculina de baloncesto se abre la jornada 14 con el BB Baloncesto Badajoz, que quiere hacerse fuerte en casa frente al San Antonio Cáceres Basket (sábado, 18.00, Las Palmeras). A continuación, el Graginsa UBA Almendralejo buscará sumar ante el Verde y Sostenible Mérida Masculino (sábado, 18.30, Pabellón Extremadura), mientras que el CBA Spain afronta una salida exigente para medirse al Finca Sagrado Cáceres (sábado, 19.15, Multiusos).

El plato fuerte llegará con el derbi cacereño entre el líder, el Escayolas Paco ADC Baloncesto, y el Politécnica UEX SM Basket, un duelo que promete máxima intensidad (domingo, 9.45, Multiusos). La jornada se completará con el compromiso del Electromercantil CB Plasencia a domicilio ante el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX (domingo, 10.30, Campus Universitario). En esta fecha descansa el Maven Premium Guadalupe.

Liga Ribésalat

En categoría femenina regresa la competición en Primera Nacional femenina con varios focos de interés. El Toyota Novomotor San Antonio recibirá al Ferial Plaza Guadalajara (sábado, 17.00,Colegio San Antonio de Padua). Además, el MF Renovables Al-Qázeres tendrá doble jornada en casa: primero, dentro de la jornada 14, se medirá al Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar (sábado, 17.00, Multiusos) y, ya en la jornada 12, volverá a jugar como local frente al EBA (domingo, 12.00, Multiusos).

También en femenina, el Baloncesto Badajoz disputará su partido en casa ante el Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar (domingo, 12.00, Pabellón Polideportivo Las Palmeras), en un fin de semana que concentrará buena parte de la atención del baloncesto regional en Cáceres y Badajoz.