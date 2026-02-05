Ilia Topuria cierra el caso con su exmujer Giorgina Uzcategui, que retira la denuncia por malos tratos

"Vuelve el campeón". Este ha sido el mensaje que ha dejado entrever Ilia Topuria en las redes sociales. 'El Matador' regresará a la UFC tras meses sin combatir y será frente a Justin Gaethje, campeón interino de las 155 libras tras derrotar a Paddy Pimblett en UFC 324, el próximo 14 de junio y probablemente en la Casa Blanca.

El hispanogeorgiano estuvo apartado del octágono debido a una pausa temporal en su carrera para atender problemas personales graves y un proceso judicial, tras su separación de Giorgina Uzcategui. Decidió enfocarse en su familia y esperar a que se resolviera el caso.

Pero según informa Marca, Giorgina ha retirado la demanda y han firmado un acuerdo en los términos que Topuria ofrecía desde el principio. Es decir, Giorgina Uzcategui, su ex mujer y el luchador han archivado el caso.

Topuria denunciaba amenazas falsas

Topuria afirmaba que habría sufrido presiones y amenazas basadas en acusaciones falsas que, asegura, buscaban obtener dinero a cambio de no hacerse públicas: "Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos. Todos ellos están perfectamente documentados y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente", reza el comunicado.

'El Matador' señaló que había intentado proteger a sus hijos manteniéndose en silencio, pero ha decidido dar un paso al frente: "He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo".

Acuerdo final entre ambas partes

De este modo, Ilia Topuria y su exmujer han logrado cerrar definitivamente el litigio, lo que ha permitido al campeón volver a centrarse plenamente en su carrera deportiva. El desenlace del caso supone un alivio para el peleador, que siempre sostuvo su inocencia y su voluntad de resolver la situación por la vía legal.

Topuria decidió dar un paso al frente al entender que callar ya no era una forma de protección. “Callar no es proteger, es permitir que la mentira siga creciendo”, concluyó. Ahora, con el capítulo judicial cerrado y el regreso al octágono confirmado, ‘El Matador’ vuelve a centrarse en lo que mejor sabe hacer: pelear en el octágono.