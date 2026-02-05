El Mérida muestra fe en Carlos Doncel y le renueva contrato

El Mérida continúa asegurando piezas clave de su proyecto a medio y largo plazo. Ya lo hizo en el mercado de invierno, que acaba de cerrarse, apostando por contratos de larga duración: hasta 2028 para los dos delanteros incorporados, Hallsson y Sofiane. Y ahora refuerza esa línea con la renovación de Carlos Doncel hasta 2027, con opción de ampliación por una temporada más.

Doncel cumple su segunda temporada en el club romano. El curso pasado fue un futbolista muy importante para alcanzar el hito de disputar el playoff de ascenso y su continuidad, firmada el pasado verano, le consolidó como jugador franquicia a ojos de la afición para esta campaña.

El extremo estaba completando una temporada de menos a más, en la misma línea que el crecimiento del equipo, pero una acción fortuita ante el Ourense, el 7 de diciembre, en la decimoquinta jornada de liga, frenó su progresión. En esa jugada vio tarjeta amarilla después de que el árbitro interpretara que se había dejado caer para provocar un penalti. Sin embargo, lo cierto es que Doncel tuvo que ser sustituido por lesión y no ha vuelto desde entonces a los terrenos de juego. Ha entrado en alguna convocatoria, aunque en algunos casos ni siquiera ha salido a calentar.

Los planes

Ante la falta de evolución, su entrenador, Fran Beltrán, explicó que el cuerpo técnico había cambiado el tratamiento para intentar solucionar las molestias del jugador, y también dejó claro que no se iba a forzar su regreso por la importancia del futbolista de cara al tramo decisivo del curso.

El gabinete de comunicación del club ha querido dar la relevancia que merece la continuidad del atacante, con una campaña en redes sociales en la que mantuvo la intriga durante un par de días sobre el anuncio.

En cifras, Carlos Doncel suma 55 partidos con la elástica romana, con 10 goles y 5 asistencias.