«Mi objetivo, y creo que el de casi todos, es ascender a Primera FEB»

¿Está contento en Cáceres?

Sí, mucho. En realidad, lo he estado desde el principio. Es verdad que al inicio hubo algunas dificultades con el equipo, pero nunca dejé de estar a gusto. Aquí me tratan bien y tengo todo lo que necesito, así que siempre he sido feliz.

¿Qué ha cambiado en el equipo, en usted? ¿Es el mismo Cáceres que hace un mes?

Estamos más hambrientos, más activos. Creo que se ha visto en los últimos partidos, en esta segunda vuelta: somos más agresivos, jugamos más como equipo... Estamos empezando a estar en la misma línea. Y la gente está jugando mejor, igual que yo. Hay más implicación colectiva.

¿Después de tantas derrotas en casa no llegaron a perder la fe?

Yo personalmente no. Se lo decía a mis compañeros muchas veces: estas cosas pasan, pero hay que seguir. Jugamos en un buen pabellón, en una ciudad para el baloncesto.

¿Qué faltaba al principio de temporada?

Tuvimos un problema de conexión entre nosotros. Ahora estoy muy seguro de que la hemos encontrado, porque jugamos más juntos. Al inicio era un poco de «cómo juega él, cómo juego yo»… Les decía a mis compañeros: «Vamos a llegar donde queremos, solo tenemos que seguir, apretar. Pero si bajamos la cabeza o dejamos que nos afecten cosas de fuera, no saldrá». Ahora siento que todos estamos en la misma onda. Confío en mi equipo.

¿Se puede jugar mejor?

El entrenador siempre lo dice. En ataque, personalmente creo que hemos mejorado mucho, pero en defensa hay situaciones en las que podemos hacer más. Yo mismo también puedo hacer más: coger más rebotes, robar más balones, los pequeños detalles. Siempre hay margen.

¿Se considera todavía un jugador en desarrollo?

Sí, cada día. Casi siempre intento mejorar cosas de mi juego. A principio de temporada mi tiro de tres no estaba bien, pero en los últimos partidos los estoy metiendo, igual que en los de media distancia. Siempre puede mejorar.

Pues a veces da la impresión de que desaparece de los partidos. ¿Es algo mental?

Lo sé. Al principio de temporada fue un tema de confianza: adaptarme, conocer a todos, el estilo de juego… Pero en los últimos partidos he estado muy presente, activo, porque me siento mucho más cómodo y mucho más conectado con el equipo. Eso es.

Cuando usted juega bien, el equipo normalmente gana...

Me he dado cuenta. Si anoto, ayudo mucho al equipo porque todo se hace más fácil. No es lo mismo tener 14 o 16 puntos que 2 o 4. Y estos últimos partidos he estado en dobles dígitos. Ojalá pueda seguir así y seguir ayudando. Donde tengo que subir es en el rebote, que al principio cogía más y ahora...

Albert Lafuente y Matteo Strikker, este último con el balón. / Carlos Gil

En la última jugada del partido contra el Toledo tuvo un balón debajo del aro para ganar, pero no logró encestar. ¿Ha pensado mucho en ello?

Muchísimas veces. Una pesadilla. He visto ese partido tres o cuatro veces. Fue un buen pase, era una buena jugada y aun así era un tiro difícil. Pero voy a ser honesto: siento que me hicieron falta. Pero bueno…

¿Le ha sorprendido el rendimiento de Wildens Leveque, viniendo de Tercera FEB?

Lo que me sorprendió es que estuviese en esa categoría la temporada pasada. Como mínimo debía haber empezado en España en SegundaFEB. Lo que está haciendo es fenomenal. Es dominante, sin duda el mejor pívot de la liga. Siempre está para todo, con la máxima energía. Se cansa, pero sigue adelante. Eso hace que le ayudemos todavía más. Y además es buen tío. Vivo con él en el mismo piso y vemos partidos de la Euroliga o cocinamos juntos. Salimos por ahí una vez por semana a probar algún restaurante nuevo. Pasamos mucho tiempo juntos y se ha convertido en un gran amigo.

Esta no es su primera vez en Extremadura: hace dos temporadas jugó en la CBA en Badajoz...

Fue muy diferente. Era, digamos, mi primer contrato profesional. Me encanta la ciudad y lo pasé bien. Fue un lugar perfecto para empezar.

¿Cómo se decidió por el baloncesto? Bélgica no es un país muy baloncestístico...

Siempre me gustaron los deportes. Un día alguien se acercó a mis padres y les dijo que yo debía hacer baloncesto porque estaba creciendo mucho. Me enamoré de este deporte y mi padre me ayudó mucho con los primeros fundamentos. Jugué en las categorías inferiores del Gembo Borgerhout y del Antwerp Giants, pero la competencia no era muy fuerte y acabé en la academia de la CBAcuando todavía estaba en Canarias y no se había trasladado a Badajoz. Luego estuve tres años en Estados Unidos. Para mí el mayor nivel en Europa está en España, por cómo se juega y por sus estructuras.

Matteo Strikker avanza hacia la canasta del Morón. / Jorge Valiente

¿A dónde quiere llegar?

A lo más alto posible. Claro que quiero llegar a Liga Endesa o jugar en otros países, pero sé que es un camino: tengo que trabajar duro, demostrar cosas. Voy paso a paso, pero estoy muy motivado. Mi meta es estar en el máximo nivel posible, que esto sea mi trabajo, vivir de ello… y también viajar y disfrutar.

Háblenos del próximo partido ante el Caja 87 en Sevilla, este próximo domingo.

Será muy duro. Pero nos estamos preparando, estudiando mucho al rival como si estuviésemos en el colegio. Si salimos como contra Ponferrada va a ser un partido muy bonito. Tengo mucha confianza en mi equipo y podemos ganarles.

¿Cuál es ahora el objetivo del equipo, que llegó a estar más cerca de la zona de descenso que de ‘playoff’?

Cuando iban las cosas mal dije que esto no se había acabado. Mi objetivo, y creo que el de casi todos, es subir a Primera FEB. Pero debemos ir paso a paso y primero meternos en el ‘playoff’. Y cuando estemos ahí, competiremos contra cualquiera si jugamos duro, como en los últimos partidos.

¿Qué tal es el último fichaje, Pearse Uniacke?

Es un tío fuerte. Buscábamos a alguien que reboteara y defendiese, que cuando diese descanso a ‘Wild’ [Leveque], empujase, empujase y empujase. Él lo va a hacer. n