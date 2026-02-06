Baloncesto
Aplazados todos los partidos del Tercera FEB, con seis extremeños implicados
El temporal desaconseja que se dispute la jornada, que tendrá que encontrar una nueva fecha de acuerdo a la reglamentación
Con motivo de los fenómenos meteorológicos extremos y de los diferentes niveles de alerta que están ocurriendo en los últimos días, con el fin de evitar cualquier tipo de riesgos en los desplazamientos tanto de los equipos como de los árbitros, quedan aplazados todos los partidos del grupo D-B de la Tercera FEB.
Los encuentros en los que participaban equipos extermeños (Hache Publicidad Moraleja-CBA Spain, Vítaly La Mar BCBadajoz-Aljaraque, San Antonio Cáceres-Lithium Iberia Sagrado y Atica Coria-Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad) tendrán que encontrar una nueva fecha teniendo en cuenta que deberán celebrarse con anterioridad a las dos últimas jornadas de la liga regular.
