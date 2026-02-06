El Arroyo se enfrenta en Cáceres al Astillero

El Extremadura Arroyo continúa en Cáceres para disputar un nuevo partido decisivo en su pelea por la permanencia. El conjunto arroyano se mide este sábado, a las 20.00 horas, al Voleibol Astillero en el Multiusos, ya que su pabellón habitual continúa inutilizable tras el vendaval de hace unas semanas.

El encuentro, correspondiente a la 16ª jornada del Grupo A de Superliga Femenina 2, se presenta como una oportunidad clave para que el equipo extremeño sume tres puntos fundamentales y se aleje de la zona comprometida de la clasificación.

Optimismo latente

El Extremadura Arroyo llega, además, con un impulso extra tras su última victoria ante el RGC Covadonga, un partido que tuvo premio añadido: la Real Federación Española de Voleibol designó a la colocadora Juana Giardini como MVP, la jugadora más valiosa de los tres grupos de SF2.

Sobre el rival cántabro, el técnico Pablo Alonso advierte de los cambios en el Astillero: “Nos enfrentamos a un conjunto que viene con muchos cambios, tercer entrenador que se pone al mando del equipo y dos jugadoras nuevas en la plantilla”.

Aun así, el preparador local destaca su crecimiento en la segunda vuelta y avisa de su potencial: “Viene trabajando bien y sumando puntos. Su trabajo es muy bueno”, con mención especial para “la aportación de su jugadora Paula Caloca”. Alonso confía en mantener la línea de juego para lograr un triunfo “tan importante en estos momentos”.