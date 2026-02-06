Cacereño: Más competencia pese al palo con Deco

Julio Cobos valoró este viernes de forma positiva el cierre del mercado de invierno del Cacereño, convencido de que la plantilla sale reforzada en competencia y alternativas pese al contratiempo de la lesión de Deco, uno de los capitanes. «Se ha hecho un esfuerzo por mejorar el equipo. Hemos traído jugadores para generar más competencia en algunos puestos y creo que eso ha hecho mejorar al equipo»», explicó el técnico, que insistió en que las incorporaciones llegan «para sumar, aportar aire nuevo y ganas».

El gran golpe del mercado ha sido precisamente la baja de Deco, un futbolista «importante» para Cobos tanto por su peso en el campo como por su ascendencia en el vestuario. El entrenador lamentó la lesión, aunque recalcó que seguirá siendo un apoyo para el grupo: «Deco no podrá estar en el campo, pero seguro que animará y hará grupo porque es uno de los capitanes».

Para compensar ese contratiempo, Cobos aludió al «último fichaje», que corresponde a Wilfrid Kaptoum, incorporado hace tres días. «Hemos podido hacer este último fichaje. Espero que sea un jugador contrastado; veremos cómo viene», señaló el entrenador sobre el centrocampista, al que quiere ir introduciendo con cautela. Kaptoum viajará a Pamplona para el partido ante Osasuna Promesas, aunque todavía no está claro si tendrá minutos en el encuentro.

Además de ese refuerzo en la medular, la dirección deportiva también buscaba apuntalar las bandas y ahí se encuadra la llegada de Monerris, un perfil de extremo para completar el juego exterior y aumentar las opciones en ataque.

¿Dos delanteros?

En lo táctico, Cobos defendió que el equipo no está atado a un único dibujo. Preguntado por si seguirán jugando con dos «9», como en las últimas semanas, admitió que «ahora mismo ese esquema está funcionando», pero recordó que manejan más registros: «Podemos jugar con dos ‘9’, podemos jugar con 4-2-3-1, con un centrocampista y tres mediapuntas entre líneas…». Incluso en el plan de doble punta, apuntó que hay jugadores capaces de moverse «entre líneas», una versatilidad que, en su opinión, «enriquece al equipo». Y dejó una de las frases del día: «Al final juegan 11: los sistemas están muy bien si ganas; si ganas, ‘qué listo es el míster’».

Cobos también se detuvo en la vuelta de Pau Palacín, al que ve bien físicamente tras haber competido el fin de semana. «Viene de participar el domingo: jugó con el Marbella en su último partido», explicó, aunque matizó que necesita ajuste a nivel de conceptos: «Tenemos que explicarle qué queremos». En cualquier caso, se mostró optimista porque ya trabajaron juntos la pasada temporada: «Él ya me conoce del año pasado y sabe un poco lo que queremos. Le veo bien».

Por último, el entrenador confirmó que, aunque el club tenga margen para inscribir hasta algún futbolista sub-23, la idea es dar por cerrada la plantilla. «De momento nos vamos a quedar como estamos», afirmó, dejando solo una puerta entreabierta a posibles oportunidades puntuales: «No descarto que… siempre pueda firmarse algún jugador o venir algo que nos interese, pero en principio nos vamos a quedar como estamos».