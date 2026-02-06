Cáceres Patrimonio: Realismo con Unickae y preocupación sobre Luis García

Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, puso el foco en el perfil de Pearse Uniacke, al que describió como una pieza pensada para sostener al equipo desde el trabajo y sin alterar jerarquías. También reconoció la preocupación por la evolución del hombro izquierdo de Luis García, que continúa sin entrenar con el resto de sus compañeros y es seria duda para el partido de este domingo ante el Caja 87 en Sevilla.

Sobre el nuevo jugador, el técnico insistió en que su aportación debería notarse más en lo colectivo que en los números: “No va a trastocar mucho los roles del equipo”, señaló, antes de perfilarlo como “un jugador de trabajo”, “de poner bloqueos, de poder defender a grandes, disciplinado y que entiende el juego”. Añadió que no se le puede exigir un impacto inmediato similar al de la incorporación de Lance Amir Paul: “Si me preguntaban si iba a tener el mismo impacto que otros… yo creo que no va a ser eso”.

El entrenador explicó que Uniacke se ha incorporado en un contexto de contratiempos en la plantilla durante las últimas semanas. “Nosotros en el último mes hemos perdido varios jugadores por distintas circunstancias”, indicó, y precisó que el jugador “vino la semana pasada un poquito para ayudarnos, para ver cómo se desenvolvía”, hasta que “la propia situación del roster” llevó a que “sea uno más del equipo”.

Equilibrio y "fichajazo"

Carbajal remarcó cuál es el objetivo real de su presencia: “Él lo que tiene que hacer es incluso que prácticamente no se note que sea uno más y que nos ayude”. Y puso límites claros a las expectativas: “No podemos esperar mañana que él haga 20 puntos, 10 rebotes…”. Aun así, subrayó que si aporta equilibrio, el movimiento habrá valido la pena: “Si nos ayuda a equilibrar y a mantener todo, eso ya es mucho. Si consigue eso, para nosotros es un fichajazo”.

El otro asunto que preocupa al cuerpo técnico es la situación de Luis García, que se hizo daño en el partido ante el Ponferrada. Carbajal explicó que el hombro es una articulación “complicada” por la inseguridad que genera en la toma de decisiones: “Tenemos esas dudas porque no tienes la seguridad si va a funcionar bien, si se le puede salir”, afirmó. Por ahora, el jugador no ha podido incorporarse al trabajo con los demás.

A la espera de la evolución hasta el domingo, el entrenador dejó claro que el escenario no invita al optimismo: “Estamos un poquito aún pendientes de tomar decisiones… pero no tenemos las mejores sensaciones al respecto”, concluyó.