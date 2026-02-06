Mérida: Fran Beltrán celebra el final de enero

«Los fichajes son todos muy buenos y han llegado en condiciones. Están lejos a nivel de modelo de juego; no se puede comparar a Gio con otro o a Álvaro García con Hallsson, porque tienen que integrarse, necesitan cierto tiempo», declaró este viernes Fran Beltrán, técnico del Mérida. Ya debutaron como titulares tanto Gio Almeida como Hallsson a los pocos días de llegar. Sobre la posibilidad de que Sofiane también lo haga, el preparador explicaba que «está disponible. Estaba en dinámica competitiva con el Ibiza, teniendo minutos y no ha tenido lesión recientemente. Ha llegado con ganas e ilusión». El hecho de que haya acabado enero le pone «contento, porque se acabó, pero con un punto de tristeza por los que se han ido a nivel humano».

Han sido tres llegadas por tres salidas en las mismas posiciones, pero con perfiles distintos, por eso Beltrán entendía que en su modelo de juego «algo va a cambiar. Fichamos perfiles que entendemos que pueden encajar bien, pero luego hay un trabajo en lo que transmites sobre los principios de juego, pero a su vez, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de observar qué cosas hacen ellos y ver cómo lo podemos explotar». Tampoco descarta la posibilidad de jugar con dos puntas. Para el míster, «el equipo con Doncel y Chiqui es uno y sin ellos es otro. Si tengo que jugar con dos delanteros no tengo problema. De hecho, Areso, en el último mes, ha tenido un poco esa función. Trabajamos más en base a principios de juego que a sistemas. Si Hallsson y Sofiane se convierten en los dos mejores delanteros del grupo, los voy a poner juntos».

Puerta cerrada

Aunque la plantilla todavía tiene una ficha senior libre y se podría fichar a un futbolista en el paro, el entrenador da el plantel por «cerrado». Con respecto a las salidas, explicaba que «Miki Muñoz quería minutos en un equipo que confiara en él; aprovechamos esa baja para traer a un jugador con unas características diferentes que no teníamos. Artola era consciente de la situación y se le dio libertad para seguir; si hubiera querido, hubiera seguido, porque se lo ha ganado, el entrenador no le ha dado prácticamente nada y siempre ha trabajado de una manera bárbara. Y luego hay un jugador por el que han pagado la cláusula y te tienes que adaptar para suplir la baja». En relación con la ficha libre, «podría haber llegado un extremo o un media punta en función de cómo está la plantilla, pero, a su vez, lo que hagamos no va a depender de si falta un fichaje, sino del convencimiento del grupo y de que estemos muy unidos».

Beltrán también valoró la renovación de Carlos Doncel por una temporada más con opción a otra, anunciada esta semana por el club, y la definió como «ultramerecida». Se deshizo en elogios hacia su pupilo, al que definió: «Es un jugador implicadísimo. Antes de comenzar el proceso de renovación me dijo que si el Mérida le ofrecía 10 años aquí se quedaba». Desveló que había tenido ofertas de equipos de categoría superior que hubieran pagado su cláusula y «en ningún momento puso ningún problema. Es un jugadorazo». Aseveraba que con esta renovación se demuestra que «la propiedad va en serio. Es lo que sentimos los jugadores y los técnicos; están muy pendientes del día a día».