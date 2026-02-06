Natalia Fischer (Ecopilas) se impone en la segunda etapa de la Scott Mediterranean

Natalia Fischer, doble campeona de Europa y cinco veces campeona de España, firmó una actuación sobresaliente en la segunda etapa de la Scott Mediterranean Epic MTB 2026, dejando claro que, a sus 32 años, atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos. La corredora del Extremadura-Ecopilas UCI MTB protagonizó una exhibición al alcance de muy pocas ciclistas de la élite mundial del BTT. 20260206_NdP ExtremaduraEcopila…

Tras quedarse a solo 13 segundos del liderato en la contrarreloj del día anterior, Fischer “puso patas arriba” la carrera en la etapa en línea con salida y meta en Castellón y 57 kilómetros. Impuso un ritmo imponente que no pudieron seguir sus principales rivales, la entonces líder Rosa Van Door y la norteamericana Hanna Otto, y llegó en solitario a meta para alzar los brazos como ganadora de etapa. 20260206_NdP ExtremaduraEcopila…

Con un tiempo de 2:46’15”, Natalia aventajó en casi 5 minutos a Otto y en 6 minutos a Van Door, convirtiéndose en la nueva líder de la general y dando un paso importante de cara a las dos jornadas restantes. Emocionada, agradeció la confianza del equipo encabezado por Pedro Romero y el apoyo de los patrocinadores en un año complicado, y ya puso el foco en la siguiente etapa en Oropesa del Mar, de 82 km y 1.415 metros positivos.