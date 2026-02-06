Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natalia Fischer (Ecopilas) se impone en la segunda etapa de la Scott Mediterranean

La malagueña del equipo extremeño se sitúa líder

Natalia Fischer llega triunfadora a la meta.

Natalia Fischer llega triunfadora a la meta. / @98producciones

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Natalia Fischer, doble campeona de Europa y cinco veces campeona de España, firmó una actuación sobresaliente en la segunda etapa de la Scott Mediterranean Epic MTB 2026, dejando claro que, a sus 32 años, atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos. La corredora del Extremadura-Ecopilas UCI MTB protagonizó una exhibición al alcance de muy pocas ciclistas de la élite mundial del BTT. 20260206_NdP ExtremaduraEcopila…

Tras quedarse a solo 13 segundos del liderato en la contrarreloj del día anterior, Fischer “puso patas arriba” la carrera en la etapa en línea con salida y meta en Castellón y 57 kilómetros. Impuso un ritmo imponente que no pudieron seguir sus principales rivales, la entonces líder Rosa Van Door y la norteamericana Hanna Otto, y llegó en solitario a meta para alzar los brazos como ganadora de etapa. 20260206_NdP ExtremaduraEcopila…

Con un tiempo de 2:46’15”, Natalia aventajó en casi 5 minutos a Otto y en 6 minutos a Van Door, convirtiéndose en la nueva líder de la general y dando un paso importante de cara a las dos jornadas restantes. Emocionada, agradeció la confianza del equipo encabezado por Pedro Romero y el apoyo de los patrocinadores en un año complicado, y ya puso el foco en la siguiente etapa en Oropesa del Mar, de 82 km y 1.415 metros positivos.

