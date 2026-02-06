Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Osasuna asalta Balaídos e ilusiona con aspiraciones europeas

Budimir adelantó a los navarros, Borja Iglesias igualó de penalti y Raúl García sentenció el duelo

Celta - Osasuna.

Celta - Osasuna. / EFE

EFE

Vigo

Tres paradas decisivas de Sergio Herrera y dos goles de Ante Budimir y Raúl García, el del croata para abrir el marcador y el de su compañero para sentenciarlo en el minuto 79, dieron a Osasuna su segunda victoria liguera consecutiva a domicilio, después de doblegar a un Celta que encadena su tercera jornada sin vencer y desaprovecha una nueva oportunidad para asaltar la quinta plaza.

