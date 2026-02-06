El Al-Qázeres visita al Celta, que lleva 16 victorias seguidas

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura visita este sábado al Celta Fexma Zorka (19.00 horas), una de las salidas más exigentes de la Liga Femenina Challenge, ante un rival que llega en una increíble racha de victorias (16) que eleva la dificultad del encuentro.

En la previa, el entrenador cacereño Jesús Sánchez subrayó el reto que supone el partido: “Es una de las de las pistas más difíciles que tendremos que afrontar, pero creo que también es un reto llegar a esta situación”.

El técnico recalcó el gran momento del Celta y su fortaleza en el pabellón de Navia, donde doblegó recientemente al Azulmarino Mallorca, hasta entonces invicto. E insistió en la necesidad de encontrar regularidad y evitar desconexiones: “Con todos esos factores preparándonos bien para saber el tipo de partido que nos vamos a encontrar, vamos a intentar conseguir una buena versión. Ante Ardoi, en el último partido en casa, contra un equipo también fuerte, tuvimos distintas caras. Tratamos de encontrar cierta regularidad, porque sabemos que una de las claves es que en los momentos en los que podamos estar un poco más despistadas, ellas lo van a castigar sobremanera”.

Sobre si el Celta puede llegar relajado por su dinámica, Sánchez lo descartó: “Creo que están de todo menos relajadas. Si acaso las vamos a pillar eufóricas. Han levantado situaciones en las que lo tenían todo perdido y eso es lo que ahora mismo las hace muy peligrosas”.

“Para ganar una de estas pistas tienes que saber que lógicamente te van a empujar", advirtió. También alertó del papel del público vigués. "En algún momento del partido, como no estés concentradas, te pueden coger un parcial que te condene el partido”, recalcó.

Raquel Laneiro debe esperar

Raquel Laneiro ha ido incrementando el ritmo de trabajo, pero sin asumir riesgos, y su reaparición deberá esperar: “Si todo va normal, espero que la semana que viene empiece a entrenar ya de manera más normal con el equipo. En el siguiente partido ante el Adareva puede estar y su objetivo también personal es poder echar una mano o por lo menos estar disponible. Los entrenamientos de la semana que viene nos dirán. Cuando empecemos con fuego real veremos cómo se va encontrando”.