La selección cadete extremeña supera a la de Baleares (3-1)

Estreno victorioso de la representación extremeña en la segunda fase de los Campeonatos de España Sub-14 y Sub-16, cuyo sector de Segunda División se disputa en La Coruña. En la jornada inaugural del viernes, Extremadura solo compitió en categoría cadete por la baja de última hora de Ceuta, que habría de enfrentarse al combinado extremeño infantil y que no pudo desplazarse hasta tierras gallegas por el temporal de lluvias que azota todo el país.

Las noticias, en todo caso, fueron muy positivas y los chicos de Aitor Bidaurrázaga dejaron el pabellón bien alto logrando sumar tres puntos en el sector al imponerse con autoridad a Islas Baleares por 3-1. Fue un partido coral en el que todos compitieron a un gran nivel, haciendo de la garra y la efectividad sus mejores virtudes. Aitor abrió el marcador para Extremadura a los diez minutos de juego tras hacerse con un balón en el borde del área y chutar cruzado por bajo, lejos del alcance del portero balear. Antes del descanso, los extremeños ampliaron la ventaja con el 2-0 que anotó Raúl Ciriero rematando de cabeza un centro templado de Saúl desde la derecha.

La selección balear redobló esfuerzos en el inicio de la segunda mitad y, tras unos minutos de acoso, acabó recortando distancias en el 51’ merced a un gol de cabeza de Jonathan. En el momento clave del encuentro, Extremadura asestó un golpe letal con el 3-1 que se apuntó Samuel tras tirar una pared magistral con Javi Arévalo y chutar de primeras al palo más alejado. Un auténtico golazo en el minuto 63.

Las citas del sábado

La actividad proseguirá este sábado con el estreno de los infantiles extremeños ante Castilla-La Mancha (10.00 horas en Arteixo) y el segundo encuentro de los cadetes ante Asturias (12.30 horas en Miño).