La Vuelta a Extremadura Femenina desvela el recorrido de 2026: crono, etapa llana y gran jornada de montaña

La Vuelta a Extremadura Femenina presentó este viernes en Mérida, en la sede de Presidencia de la Junta, el recorrido de su edición 2026, que se disputará del 6 al 8 de marzo. La prueba, el evento deportivo de mayor categoría internacional de cuantos se celebran en la región, constará de tres etapas (una contrarreloj, una jornada llana y una etapa reina de montaña) para completar 290,6 kilómetros.

La organización mantiene además el guiño al Día Internacional de la Mujer, ya que la carrera volverá a celebrarse en las mismas fechas que en 2025, y refuerza su apuesta por el ciclismo con un prólogo de base: la Challenge Vuelta a Extremadura para categorías cadete masculina y cadete y junior femenina, prevista entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.

Tres días, tres guiones: crono, sprint y montaña

La cuarta edición arrancará el viernes 6 con una contrarreloj individual en Herrera del Duque (Badajoz), sobre 18,4 kilómetros, la crono más larga celebrada hasta ahora en la historia de la prueba. La etapa 1 debería marcar ya diferencias en la general, en un recorrido que llevará al pelotón hacia Peloche y el entorno del embalse de García Sola, antes de regresar a Herrera del Duque para completar los últimos kilómetros.

La segunda etapa (sábado 7) unirá Pueblonuevo del Guadiana con Fuente del Maestre tras 132,8 kilómetros por comarcas como Vegas Bajas, Tierra de Badajoz o Tierra de Barros, en un trazado favorable para el pulso habitual entre la escapada y los equipos que busquen un sprint masivo. El viento puede jugar un papel importante, especialmente en el primer tercio, y la llegada incluye un paso previo por la localidad de meta, con algún repecho que podría animar ataques.

La tercera y última etapa (domingo 8) será la jornada reina: un recorrido de 139,4 kilómetros entre Jerte y Jaraíz de la Vera, íntegramente en las comarcas del Valle del Jerte y La Vera, con más de 2.500 metros de desnivel positivo. El trazado incluye las subidas a La Puria, el Puerto de Piornal (techo de la edición, con 1.270 metros) y dos pasos por La Desesperá, decisiva por su dureza: cuatro kilómetros en una carretera estrecha, cerca del 10% de media y con rampas máximas de hasta el 16%, en el último paso a menos de 20 kilómetros de la meta.

Quince equipos y siete WorldTour

La carrera contará con 15 equipos, con siete formaciones WorldTour: Canyon SRAM Racing, Lidl-Trek, FDJ-SUEZ, UAE Team ADQ, Liv AlUla Jayco, Human Powered Health Cycling y Movistar. Completan la participación equipos UCI Women ProTeam como Cofidis Women Team y Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, además de estructuras continentales como el Team Abadie Magnan y los españoles Eneicat y Cantabria Deporte Rio Miera. También estarán presentes las selecciones de Bélgica y España. La prueba volverá a contar con cobertura televisiva en directo.

Voces de la presentación

Desde la organización, Azucena Lozano subrayó que el diseño de 2026 responde a “una idea muy clara: el equilibrio”, con oportunidades para escaladoras, rodadoras y velocistas, y reivindicó el crecimiento de la carrera en apenas cuatro años, “con un número de peticiones cada vez mayor” y la ambición de consolidarse como el gran escaparate internacional del deporte extremeño.

La consejera en funciones Victoria Bazaga destacó la Vuelta como “una referencia en el calendario internacional” y remarcó como novedad que, en 2026, las vueltas femenina y masculina se separan en el calendario para “crear un doble impacto” mediático. La Vuelta a Extremadura masculina se disputará del 12 al 14 de junio.

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, puso en valor el proyecto y la colaboración institucional y privada, y resaltó el salto de nivel de la prueba: “Compartimos diez equipos con el Tour de Francia”, señaló, remarcando el cambio de escenario desde los primeros años, cuando “hubo mucho trabajo de negociación” para atraer estructuras de primer nivel.

Ellen Van Dijk. / E. P. E.

Recuerdo de la última edición

La Vuelta a Extremadura Femenina está impulsada por la Federación Extremeña de Ciclismo, con el apoyo de la Junta a través de la Dirección General de Jóvenes y Deportes. La carrera nació en 2023 y en 2025 dio un salto rápido de categoría dentro del calendario internacional. En esa edición, marcada por la climatología, la victoria final fue para la neerlandesa Ellen Van Dijk.