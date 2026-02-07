Cacereño Femenino-Europa, duelo directo por la salvación

Tras el espectacular triunfo en feudo del Madrid B, el Cacereño Femenino afronta este domingo (12.00 horas, Pinilla) ante el Europa en un partido de los que marcan el pulso de la temporada. No es solo una nueva jornada: es un duelo directo, de esos que valen doble porque ganar significa sumar y, al mismo tiempo, frenar a un rival que compite por el mismo objetivo.

Ernesto Sánchez, el técnico verde, ha insistido en esa idea de competir desde la identidad y la personalidad. El técnico ha explicado que el éxito pasa por «creer en nosotras mismas, de tener una filosofía clara de trabajo, de ser un equipo ambicioso». Y, en la misma línea, ha remarcado que el equipo debe ir al límite competitivo, «poner las cosas difíciles, de no amedrentarnos».

El factor campo

Además, el Cacereño quiere convertir el factor campo en una ventaja real. El club está apelando al entorno para que el equipo se sienta arropado en un encuentro clave, y el propio entrenador ha subrayado en distintas ocasiones la importancia de enganchar a la gente al proyecto: «la entrada es gratuita porque lo que esperamos es que se enganche mucha gente a este fútbol femenino de primer nivel». Con esa idea, el domingo no se juega solo en el césped: también se juega en la grada- Porque en una cita con tanta importancia, el Cacereño quiere sentirse acompañado. Y movimiento para ello hay.

El rival, el Europa, llega con la intención de plantear un partido incómodo para sumar y escalar posiciones. Para el Cacereño, la clave estará, según su técnico, en no conceder transiciones fáciles y en mantener la cabeza fría. En ese contexto, el plan pasa por sostenerse desde el trabajo colectivo y crecer con balón cuando se presenten ventanas para hacerlo, sin perder nunca el equilibrio que exige un duelo directo.

Ambición

Una victoria no solo movería la clasificación, sino que serviría para reforzar el mensaje interno y para dar continuidad a un camino que Sánchez quiere consolidar desde la confianza. «Creer» y «ser ambiciosas» no es un eslogan: es una manera de afrontar partidos como este, en los que el primer objetivo es competir al máximo y el segundo, hacerlo con personalidad. Y ahí vuelve a aparecer el público como un factor diferencial.

El Cacereño insiste en que el apoyo de la grada puede ser ese punto extra en duelos como de este domingo, considerado como 100 por 100 capital.