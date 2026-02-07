El Cáceres quiere prolongar su estado de gracia

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo (12.30 horas) una de esas salidas que miden de verdad el momento de un equipo: visita al Insolac Caja 87 en San Pablo, un escenario con ambiente y un rival puntero. Jacinto Carbajal, eso sí, transmite confianza en lo que viene construyendo su grupo, que vive la mejor racha de la temporada con tres victorias consecutivas, en general muy convincentes.

El técnico cacereño explicó que la semana ha transcurrido con normalidad, aunque con ese plus que siempre deja un triunfo como el logrado ante el Ponferrada. Sobre todo, destacó, en el vestuario se empieza a consolidar una dinámica positiva: «El equipo yo creo que está en un buen momento a pesar de todos esos contratiempos que vamos teniendo, pero creo que estamos fuertes».

Un estreno y una duda

Debutará Pearse Uniacke, el pívot norteamericano-irlandés que, de perfil bajo, parece reducido a la condición de mero recambio del estelar Wildens Leveque. En sus mismas posiciones, será duda hasta el último momento Luis García, con el hombro izquierdo dolorido por una acción desgraciada en el último choque cuando ya estaba decidido.

Espera un Caja 87 al que Carbajal no duda en colocar entre los grandes: «Equipo top», remarcó, antes de detallar por qué: «Podemos decir que es la mejor plantilla de la liga en cuanto a rotación, tiene más de dos jugadores por puesto y jugadores muy contrastados». También puso en valor el trabajo de Adriá Alonso, con el que la temporada pasada compartió banquillo en el propio Cáceres. «Es un gran entrenador», resumió.

Pero si el rival impone, el contexto también engancha. Carbajal se detuvo en lo que supone jugar en San Pablo: «Un escenario chulísimo… un pabellón que está acogiendo a unas 3.000 personas cada semana, batiendo el récord de asistencia en cada partido». Un ambiente que, bien gestionado, puede ser una oportunidad para los suyos: «Ojalá seguir en la línea que llevamos, seguir haciendo buen baloncesto y hacer un buen partido».

El técnico fue directo cuando se le preguntó por las opciones reales: «El Caja es un gran equipo, pero no es imbatible». Y aportó un dato para sostenerlo: «Ha perdido partidos. De las cinco derrotas las que lleva, dos son en casa y tres fuera». En una liga cada vez más abierta, Carbajal cree que el margen para la sorpresa es mayor: «Ahora mismo cualquiera puede ganar a cualquiera», subrayó, apuntando a cómo los refuerzos han apretado la zona media-baja: «No es algo que pueda ocurrir, es algo que ya está ocurriendo».

Con ese contexto, el Cáceres viaja con ambición: «Claro que tenemos opciones de ganar en Sevilla. Tenemos que hacer las cosas muy bien y tener ese punto también de fortuna… pero por supuesto que vamos a intentar hacer esa proeza». Una frase que resume el tono: respeto, sí; miedo, no.

Más allá del partido, Carbajal insistió en que lo importante es mantener el crecimiento del equipo. «A nivel juego, a nivel mente, roles bien definidos, la gente tranquila», describió sobre el estado actual, y recordó el mensaje tras el choque de la semana pasada: «Tenemos que trabajar nuestro día a día».