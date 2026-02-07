Empate de los sub-16 y derrota de los sub-14 en el Campeonato de España

Discreta cosecha de las selecciones extremeñas en la segunda jornada de los Campeonatos de España sub-14 y sub-16, que este sábado tuvo como escenarios las localidades coruñesas de Arteixo y Miño. En categoría sub-16, los chicos de Aitor Bidaurrázaga sumaron un meritorio punto al empatar 1-1 frente a Asturias igualando un gol en contra, mientras que la sub-14 de Gus no puntuó al caer derrotada 0-1 ante Castilla-La Mancha.

.La selección Sub-16, que había rozado el gol con un cabezazo de Iván en el primer tiempo, vio como Asturias se iba al descanso con ventaja merced a un penalti cometido por Raúl Ciriero que Pablo López se encargó de transformar en el 37’. Una buena reacción al inicio de la segunda mitad permitió a los extremeños empatar con un gol de Momar en el 53, tras recibir un buen pase de Javi Arévalo.

Derrota inmerecida

La suerte de la remontada no sonrió a los sub-14, que cayeron por la mínima ante Castilla-La Mancha en un partido en el que lo más justo hubiera sido un empate. Tras un inicio de partido con claro dominio castellano-manchego, los extremeños lograron sacudirse la presión y terminaron la primera mitad con buenas sensaciones, disponiendo incluso de alguna buena oportunidad para inaugurar el marcador. La igualaad continuó en un segundo tiempo con más lucha que fútbol, hasta que en el 58 una jugada algo embarullada terminó en las botas del castellano-manchego Aimar, que fusiló a Fabián para hacer el 0-1.

Partido de los sub-14. / Javier Mendoza

Este domingo juegan ante Cantabria los Sub-14 (10.00 en Arteixo) y frente a Melilla los sub-16 (12.30 en Miño).