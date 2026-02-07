Exigente examen del Don Benito en Llerena

Cita importante en la Tercera Federación extremeña. Este domingo, los movimientos en las diferentes plantillas que componen el grupo XIV, se someterán a una prueba clave para comenzar a saber el alcance concreto de las diferentes altas y bajas que han llegado a la práctica totalidad de los equipos. Además, en esta jornada número 21 hay partidos de especial atractivo por el valor que los puntos en juego tienen para zonas ‘calientes’ de la clasificación. Este sábado se confirmó la suspensión, por el estado del terreno de juego, del duelo Atlético Pueblonuevo-Diocesano. En teoría, parece que las adversas incidencias climatológicas solamente acarrearán este aplazamiento.

El líder Don Benito visita Llerena y en el quinteto de cabeza también viaja el Moralo, en su caso a Montijo, mientras que juegan en casa Jaraíz, Cabeza del Buey y Badajoz, recibiendo respectivamente a Calamonte, Santa Amalia y Villafranca. En la zona baja, el torneo está muy pendiente del Montehermoso, que lleva cuatro jornadas sin perder, y que recibe al Gévora, un rival directo en la lucha por evitar el descenso de categoría.

Toda la jornada se distribuye a lo largo del domingo, con cinco partidos por la mañana.

Dos equipos en racha

Del Llerenense-Don Benito (16.30) lo que más llama la atención es la racha positiva de la que presumen ambos rivales. Los de Llerena están poco a poco recuperando protagonismo en la tabla, acumulando siete jornadas seguidas sin derrota; el Don Benito no es líder de casualidad, ya que le avalan ocho partidos consecutivos puntuando. Es un duelo notable en esta segunda vuelta con aspecto de generar un buen espectáculo deportivo.

A la espera de un posible pinchazo del primer clasificado está el segundo, que juega en casa después de dejar atrás su racha de empates con una victoria a domicilio el domingo pasado: Jaraíz-Calamonte (16.30); los visitantes por su parte han perdido cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos y han caído en el trío de descenso directo. Y entre los partidos matinales destaca el Cabeza del Buey-Santa Amalia (12.30) porque ambos perdieron la jornada anterior y los dos compiten en la parte alta de la tabla. Una zona en la que sobresale el partido que abre cronológicamente la jornada: Montijo-Moralo (11.00); los montijanos están en crisis, con cuatro derrotas seguidas, y ponen en juego puntos vitales para no descolgarse de un quinteto de playoff en el que sigue bien posicionado el equipo de Navalmoral pese a perder en casa el domingo pasado.

Y vuelve a jugar como local el Badajoz tras dejarse puntos en las dos citas anteriores con sendos empates. El Badajoz-Villafranca (12.00) también mide a dos aspirantes a ocupar puestos en la parte alta, en la que las diferencias pueden ampliarse o reducirse en duelos como este.

Por otro lado, destaca el Montehermoso-Gévora (16.30) entre los equipos situados en la zona peligrosa. Los locales empiezan a ver la salida del furgón de cola, tomando como referencia su rival de este encuentro que a su vez se juega alejarse de un rival directo.

Otro duelo clave

Además, partido destacado el Villanovense-Azuaga (12.00) con dos equipos que ni mucho menos han dicho su última palabra, pero que ven como el quinteto de arriba se puede distanciar si no ganan.

En el Jerez-Puebla de la Calzada (12.30) la buena racha local se mide a la mala trayectoria visitante con tres puntos que pueden marca la diferencia entre arrimarse a la parte alta o pasar a ver de cerca el peligro de la baja.

Como cada fin de semana, el apasionante desarrollo de la Tercera Federación extremeña acaparará la atención de muchos aficionados al fútbol.