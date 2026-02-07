Fútbol
El Extremadura-Antoniano, aplazado por el temporal
El Antoniano solicita el aplazamiento a la Federación Española, que lo ha concedido
El partido Extremadura-Antoniano ha sido aplazado por el temporal que azota especialmente a la mitad sur peninsular, tras una resolución de la Federación Española de Fútbol. El partido, que debía haberse disputado este domingo 8 de febrero, a las 12.00 horas en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo, no se jugará en fecha y hora indicada, ya que ha sido el propio Antoniano el que ha solicitado a la Federación Española el aplazamiento. La Federación, que un día antes había dictado un comunicado indicando que ayudaría a los clubes que solicitaran los aplazamientos por la imposibilidad de hacer desplazamientos ante el temporal, tramitó el aplazamiento y abre un periodo de 48 horas para que ambos clubes puedan fijar con entendimiento una fecha y horario estipulado para el partido.
El Extremadura ha emitido un comunicado acatando la decisión federativa, pero visiblemente molesto con la actitud del Atlético Antoniano, que en ningún momento se había dirigido al club azulgrana para adelantar sus intenciones de aplazamiento, algo que no ha sido entendido por el club de Almendralejo, que ha mantenido trabajando a todos sus empleados en la organización del partido hasta este mismo sábado por la mañana que ha conocido la decisión federativa.
