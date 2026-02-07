El Mérida quiere ganar para asentarse arriba

A lo largo de la temporada, el Mérida está sufriendo un efecto ‘goma’ con los puestos de playoff, se acerca y se aleja. Cierto es que lo importante es que al final termine la competición liguera entre los cinco primeros, pero también “es bueno para el ánimo” verse en esas posiciones importantes, tal y como reconocía en su comparecencia previa al choque de este domingo (18.15 horas) en el que visita al Romano José Fouto, el entrenador del Zamora, Óscar Cano. Su equipo, actualmente es el quinto clasificado con dos puntos de ventaja sobre el equipo emeritense, con lo cual, los romanos afrontan un duelo directo entre dos equipos con el mismo objetivo de luchar por el ascenso. Va a ser muy difícil que los locales recuperen el goalaverage particular, pues el resultado de la primera vuelta fue de 3-0 para los zamoranos, pero, que los puntos se quedaran en Extremadura sería presentar una candidatura aún más potente por parte de los de Fran Beltrán.

El técnico emeritense, recordando aquella derrota en el Ruta de la Plata, explicaba que “espero que hayamos aprendido muchas cosas de aquel partido, no solo para esta semana, sino para el resto de la temporada. Fuimos un equipo que no tuvimos la personalidad que demandaba, y que, en momentos determinantes, fuimos anticompetitivos. Es otro momento de la temporada, ellos han cambiado mucho, nosotros también, será un gran partido y creo que llegamos listos para dar nuestra mejor versión”.

Dos bajas

Beltrán no podrá contar con los lesionados Carlos Doncel y Jacobo Martín, aunque sí con los tres fichajes de invierno. Ya debutaron la semana pasada como titulares Gio Almeida y Hallsson, podrían repetir en esta, mientras que Sofiane, la otra llegada, también “está disponible”. Con los cambios producidos en este mercado “algo va a cambiar seguro”, con respecto a la forma de jugar del equipo. Pues lo fichado han sido los perfiles que demandaba la plantilla, pero los jugadores tienen una características propias, que el técnico entiende que debe aprovechar para el bien del equipo, aunque tenga que hacer ajustes en el modelo del juego: “si entiendo que el equipo va a rendir mejor con dos delanteros, lo haremos”.

Con respecto al Zamora, Beltrán lo definía como “un muy buen equipo, que está haciendo las cosas muy bien. Ha encontrado una identidad en la que se siente a gusto, que le permite tener a mucho jugador por dentro y entre líneas. Están compitiendo bien. Debería ser un gran partido entre dos equipos que, de manera distintas, quieren cosas parecidas”.

Aunque el césped del Romano “debe ser uno de los mejores céspedes de la categoría,porque lo que está aguantando es bárbaro, en el último partido en casa era arriesgado por los resbalones. A ver cómo está”.Decía en tono de broma el preparador que “me dijeron que en Mérida no llovía y no para de llover”.

Con respecto a la posible alineación, el viernes aseguró que “todavía tengo muchas dudas y eso es muy bueno para el entrenador. Esa competitividad interna, más allá de que el entrenador se pueda equivocar, a medio y largo plazo nos va a venir muy bien”. Las principales dudas pasan “porque Beneit puede jugar en tres puestos diferentes” y va a ser titular, con lo cual, a partir de la posición que termine ocupando el gaditano, elegirá un perfil u otro. En este sentido, para el entrenador, Almeida puede adaptarse a un partido más técnico que el de la semana pasada, pues entiende que “Gio se puede adaptar perfectamente a jugar en casa. Con un rol más 6 fuera de casa ganando duelos, y más de 8 en casa porque abarca mucho campo”.

La otra posición que también destacó fue la del lateral derecho, pues “tengo un lateral derecho que viene de jugar muy bien en el último partido y de estar mejor que en sus encuentros anteriores (Pipe), pero tengo al que lo ha hecho en dos partidos y ha sido el que más robos ha hecho en campo contrario como Gaizka”. También quiso destacar a Rui Gomes, que viene de ser titular y marcar, al que define como “un fichaje extraordinario en el mercado de invierno”, aunque lleva desde septiembre en el plantel, pero con muy poco protagonismo.

Los halagos de Cano

Por su parte, Óscar Cano no tiene bajas para el encuentro, aunque no podrá contar con Pablo Clavería que ha abandonado la disciplina del club. El que tampoco estará es uno de los ídolos romanos la temporada pasada, Javi Eslava, que en este mercado se ha marchado a Ibiza. Para Cano “el Mérida es uno de los equipos que puede presumir de proyecto. Es un proyecto con contenido, hay una propiedad muy fuerte que genera una estabilidad distinta y a partir de ahí han invertido en infraestructuras y en otra serie de cosas. Tiene una gran plantilla, aunque han perdido un activo muy importante como es Álvaro García, pero eso les ha dado la oportunidad de ir al mercado a firmar y creo que han firmado bastante bien”. Llegó a afirmar que después del mercado “son un mejor equipo”.

Con respecto a la forma de jugar es un conjunto “muy atrevido en la presión, en ese sentido, se parece al nuestro. Es un equipo que ha hecho muy bien las cosas, con gran plantilla y con una estabilidad que le permite hablar con sentido de la palabra proceso y proyecto”. Por todo esto y coincidiendo con Beltrán “esperamos un partido muy bonito para el espectador, porque los dos vamos a querer ser protagonistas”.