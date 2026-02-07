El Miralvalle cae ante un Alcorcón más resolutivo

73-ESCO ALCORCÓN: Del Amo (17), Aranda (10), Sifaoui (2), Ipo (13) y Martínez (5). También jugaron Escorial (2), Bernardo (8), Miliauskaite (12) y Camiña (4). 64-HIERROS DÍAZ MIRALVALLE: Marta Pérez (8) Victoria, Michel (6), Pauline Laurenson (9), Sydney Brown (7) y Cristina Lázaro (14) -cinco inicial- Inés Serrano (9), Lucía Navas (4), Ana Fernández (0) y María Romero (7). MARCADOR POR CUARTOS: 18-14, 37-26, 47-37 y 73-64 (final). ÁRBITROS: Ramos Fernández y Riendas Moratilla. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido de la Liga Femenina 2 disputado en La Canaleja.

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle no pudo sumar su octava victoria de la temporada en su visita a tierras madrileñas, cayendo derrotado ante un rival que supo gestionar mejor los tiempos del encuentro. Las jugadoras dirigidas por Adrijana Knezevic pagaron muy caro una primera mitad excesivamente floja, donde la falta de acierto y los errores defensivos permitieron al conjunto local llevar siempre la iniciativa en el luminoso. Ni siquiera los 14 puntos anotados por Cristina Lázaro fueron suficientes para contrarrestar el empuje de las locales, que se mostraron más sólidas en los momentos decisivos del choque.

Mal inicio

El partido comenzó con un arranque irregular de las extremeñas (6-2), aunque dos triples consecutivos lograron dar la vuelta al marcador (6-10). Sin embargo, tras ese despertar inicial, las visitantes no supieron gestionar su ventaja (13-14) en los últimos instantes del primer periodo. Los errores no forzados pasaron factura y un parcial de 7-0 final dejó el marcador en 18-14 al cierre de los primeros diez minutos. En el segundo cuarto, las defensas se impusieron. Se llegó al ecuador de este parcial con un 25-18 en contra, sin que el Miralvalle recuperara buenas sensaciones. Knezevic tuvo que solicitar un tiempo muerto tras un parcial de 5-0 que elevaba la distancia a doce puntos (34-22).

Tras el paso por vestuarios, las extremeñas salieron con mejor actitud, firmando un 37-30. Un triple de Lázaro apretó más las cosas (39-33), pero el Alcorcón aceleró en el tramo final del cuarto para colocarse 53-36. Dos triples de María Romero dieron aire (53-42) antes de encarar el último periodo. En los diez minutos finales, las locales gestionaron la renta (64-55) y, pese a un triple de Pérez que dio esperanzas (64-58) a falta de cuatro minutos, el esfuerzo final no tuvo premio para las cacereñas.