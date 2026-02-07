Oportunidad para el Coria de dejar rivales atrás

El Coria afronta este domingo, a las 13.00 horas (horario peninsular), uno de los partidos más determinantes de la temporada. El conjunto celeste visita la ciudad deportiva de Las Palmas Atlético, en un duelo correspondiente al grupo V de Segunda Federación que puede marcar el rumbo definitivo de ambos equipos en la lucha por los puestos de playoff.

Tras dos jornadas consecutivas actuando como local, el Coria vuelve a hacer las maletas y lo hace con un objetivo muy claro: ganar para dejar prácticamente fuera de combate a un rival directo. Actualmente, la diferencia entre ambos equipos es de ocho puntos, por lo que un triunfo celeste ampliaría esa renta hasta los once, una distancia que, a estas alturas del campeonato y con lo que resta de fase regular, se antoja casi insalvable para el filial amarillo.

El encuentro llega además con un Coria renovado tras el cierre del mercado invernal. El equipo dirigido por Rai Rosa ha incorporado a Toper (Marbella), Antonio Hernández (Las Palmas C), Tomy (Valladolid Promesas) y Eric Iglesias (Quintanar del Rey), mientras que han causado baja Jaraíz (Porreres) e Iván Ramos (Teruel). Con estos efectivos, el técnico busca construir una segunda vuelta sólida que mantenga al equipo en la zona noble de la clasificación.

De cara al partido, Rai no podrá contar con Chavalés, lesionado, ni con Antonio Hernández, ya que el acuerdo entre clubes impide que el delantero participe ante su exequipo. La buena noticia es el regreso de Adri Pérez, que vuelve tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones. Por primera vez en muchas semanas, el entrenador tendrá que realizar descartes, ya que dispone de 20 jugadores, lo que evidencia el buen fondo de armario con el que cuenta el conjunto celeste.

El Coria viaja a Gran Canaria con la intención de defender la tercera posición recuperada en la última jornada, mientras mira de reojo a otros rivales directos.