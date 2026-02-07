Osasuna Promesas-Cacereño, otra final "a cara de perro"

El Cacereño visita este domingo (12.00) el complejo Tajonar de Pamplona para medirse al Osasuna Promesas con el depósito de confianza lleno. Tres jornadas seguidas sin encajar y cuatro sin perder la sensación de estar viviendo su mejor tramo del curso han cambiado el ánimo en el vestuario verde, aunque Julio Cobos, el técnico, no se sale del guion: «En la misma línea de las últimas semanas: otra final», avisó este viernes.

El entrenador extremeño espera un duelo «a cara de perro» ante un filial «con jugadores que ya han debutado en Primera». Un rival que, como el Cacereño, no navega en aguas tranquilas, más bien en la cola, pero al que Cobos concede mucho más de lo que dicen los números: «Por resultados no está bien, por eso está en la zona de abajo como nosotros. Pero cuando lo estudias y lo analizas, es un equipo que ha merecido mucho más de lo que ha sacado».

Desequilibrio

La advertencia no es menor. Cobos subraya que Osasuna Promesas «llega mucho a portería contraria» y cuenta con futbolistas «desequilibrantes de medio campo en adelante: rápidos, verticales», a los que «de momento no les están saliendo las cosas». Y añade un detalle que puede pesar en el guion emocional del partido: el empate de los navarros ante el Castilla, remontando con uno menos y por detrás en el marcador, «les habrá animado». «En esta división no hay equipos pequeños ni partidos fáciles», insistió.

El Cacereño, mientras, quiere prolongar esa línea ascendente que le ha dado oxígeno. Cobos pone el foco en sostener la dinámica: «Queremos hacer un buen partido y continuar con esta buena racha de juego y, sobre todo, de resultados». Y explica el porqué del cambio de cara general: «La mejor medicina para los equipos son los resultados. Si obtienes buenos resultados aparece la confianza… el ambiente cambia». Pero remata con una llamada al orden que resume el momento: «No podemos confiarnos: esto continúa, seguimos teniendo finales y hay que centrarse en el siguiente».

Con Kaptoum

Sobre nombres propios, el técnico confirmó que el centrocampista Kaptoum, el último fichaje, estará en la cita,: «Viajar va a viajar… ha hecho un entrenamiento y mañana (por este sábado) hará otro», aunque evitó dar pistas sobre el once. En un calendario que obliga a reajustar semana tras semana, Cobos admite que lo más incómodo es encadenar partidos en distintos días —"muchas veces no sabes ni en qué día vives"—, pero no lo usa como excusa: toca adaptarse y competir lo mejor posible.

Con Tajonar como escenario y el descenso apretando por abajo, el Cacereño se agarra a su solidez reciente para seguir sumando. Cobos lo resume sin rodeos: otra final. Y, para ganarla, el plan pasa por hacer un partido completo ante un rival joven, peligroso y, según su entrenador, bastante mejor de lo que indica la tabla.