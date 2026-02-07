La policía carga contra manifestantes en Milán que protestaban contra los Juegos Olímpicos de Invierno

La manifestación convocada este sábado en la ciudad italiana de Milán contra los Juegos Olímpicos de Invierno ha registrado choques entre la policía y algunos asistentes, que llegaron a lanzar fuegos artificiales a los agentes.

La tensión estalló en la meta de la marcha, cerca de la plaza de Corvetto, cuando algunos de los manifestantes intentaron romper el cordón policial para acceder a la autovía, según avanzan los medios.

Los agentes antidisturbios respondieron con cargas, agua a presión y gases lacrimógenos, mientras que algunos encapuchados les lanzaban piedras, petardos e incluso fuegos artificiales. Tras los choques con la policía, cinco personas fueron detenidas y llevadas a comisaría, según la televisión pública RAI.

Unas 5.000 personas

La marcha, que congregó a unas 5.000 personas, había sido convocada por el denominado 'Comité Olimpiadas Insostenibles' (COI), una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas fundada en Milán. El recorrido había sido trazado para que no pasara por ninguna de las zonas olímpicas de Milán, pasando entre los barrios de Porta Romana y el de Corvetto.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. / DAVIDE CANELLA / EFE

A la cabeza se exhibió una pancarta en la que podía leerse el lema 'Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas', mientras algunos manifestantes acudieron con árboles de cartón para protestar por la tala llevada a cabo para construir las pistas de esquí.

Otro de los motivos de la manifestación es la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acompañando a la delegación estadounidense, en medio de las redadas en Mineápolis.

La protesta se produce solo un día después de la apertura de los 25.º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades de Milán y Cortina con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.

Medidas del gobierno de Meloni

El pasado viernes, tras los disturbios del pasado fin de semana en Turín, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó un paquete de medidas sobre seguridad urbana que permitirá la "retención preventiva" de personas "de riesgo" antes de una manifestación en caso de que sean sospechosos de crear problemas.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el norte de Italia ha padecido este sábado varias incidencias en su red ferroviaria, sobre todo por unos cables cortados en Bolonia, que han causado graves retrasos en los enlaces de alta velocidad con ciudades como Milán, Turín o Venecia. El Ministerio de Transportes, controlado por el ultraderechista Matteo Salvini, lo ha considerado un "sabotaje" que coincide con la apertura de estos Juegos.