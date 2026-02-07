El Al-Qázeres solamente resiste un cuarto a un arrollador Celta

66-CELTA FEMXA ZORKA: Cabrera (10), Boquete (7), Bermejo (0), Salinas (6) y Kelliher (20). También jugaron Vizmanos (4), Vennema (3), U. Rodríguez (7), M. Gea (9), Cabello (0) y N. Martínez (0). 50-ALTER ENERSUNAL-QÁZERES EXTREMADURA: Lucía Fontela (5), Laura salmerón (7), Inés Tavares (11), Josephine Filipe (13) y Victoria Gauna (6). También jugaron Prieto (3), Lucía Méndez (0), Carmen Suárez (0) y Andrea Liste (5). MARCADOR POR CUARTOS: 11-15, 33-17, 51-32 y 66-50 (final). ÁRBITROS: Óscar Navarro Campas, Oscar y Daniel López Illan. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga Femenina Challenge disputado en el Pabellón de Navia. Casi lleno.

Derrota del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura ante uno de los mejores equipos de la competición, el Celta Femxa Zorka (66-50). Las extremeñas empezaron el partido dando la cara y dando la vuelta al marcador al término del primer cuarto, pero un horrible y demoledor segundo periodo que dejó sin ningún tipo de oportunidad al conjunto dirigido por Jesús Sánche, el cual ya no logró entrar en el duelo en todo el partido.

El Pabellón de Navia recibía al Al-Qázeres Extremadura con una gran entrada. La afición local respondió a la gran campaña de las suyas con unas gradas llenas en un día lluvioso en Vigo que ni mucho menos invitaba a salir de casa.

De esta forma, el partido entre gallegas y cacereñas comenzó y la igualdad reinó durante el primer cuarto de partido, aunque en el inicio el conjunto local arrancó mejor y logró ponerse por delante en el marcador (9-2). No obstante, reaccionó rápido el Al-Qázeres y redujo distancias gracias a los puntos de Salmeron y Gauna (11-7), antes de lograr igualar el electrónico con un 3+1 de Tavares.

La escolta realizó un gran final de cuarto y consiguió darle la vuelta al electrónico (11-15) para irse con ventaja al término del primer cuarto. Sin embargo, todo se desmoronaba en el segundo cuarto con un Alter Enersun Al-Qázeres que prácticamente ni se presentaría y tiraba por completo todo lo cosechado durante los primeros diez minutos del partido.

Un segundo cuarto demoledor

Sobre el parquet parecía que solo se había presentado un equipo al segundo cuarto, donde el Celta se impuso y fue muy superior con una defensa interior muy seria que no permitió a las visitantes sumar apenas puntos. Solo dos puntos en todo el cuarto logró el conjunto cacereño en un periodo horrible donde a las jugadoras dirigidas por Jesús Sánchez no les salió absolutamente nada.

A falta de 2’11, Tavares consiguió anotar los primeros y únicos puntos de todo el cuarto después de un parcial de 18-0 a favor de las locales. Solo fue un espejismo porque las celestes siguieron con contundencia en los últimos minutos y cerraron el cuarto con un 33- 17 y un parcial de 20-2.

Después del descanso, el conjunto extremeño necesitaba, más bien se veía obligado, a reaccionar. Aunque ante el rival que se trataba, practicamente se tenía que obrar un milagro. Algo que no sucedió, pero lo que sí se vio fue una pequeña reacción y un cuarto más igualado que el último, aunque no era algo muy complicado.

El conjunto visitante liderado por Josephine Filipe arrancaba el tercer cuarto sumando puntos. La alero portuguesa sumaba tres puntos, a los que contentó rápidamente el Celta. Tavares volvió a responder con un nuevo tiro de tres, pero las viguesas seguían reaccionando y no permitían que las visitantes se acercaran lo más mínimo en el marcador.

Consolidación local

Además, las cacereñas no dieron un golpe sobre la mesa en defensa y eso no permitió que la igualdad se viera más reflejada en el electrónico, el cual terminó con un 51-32 y un parcial de 18-15 en un tercer cuarto que, por muy ajustado que fuese, servía para que las locales ampliaran ventajas.

El Al-Qázeres mejoró en el cuarto y último tiempo, dejando la pregunta de qué hubiera ocurrido si ese segundo cuarto se hubiera, ya no ganado, al menos competido. Volvió la igualdad, pero el partido ya estaba decidido.