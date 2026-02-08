El Arroyo se aleja muchísimo de la permanencia

El Extremadura Arroyo perdió en la 16ª jornada del Grupo A de Superliga Femenina 2 ante el Voleibol Astillero por 1-3 (27-25, 20-25, 22-25 y 22-25), en un partido frenético y tenso, en el que el equipo extremeño que entrena Pablo Alonso no logró estar a la altura del nivel mostrado las últimas semanas. El choque se jugó en la pista auxiliar del Multiusos Ciudad de Cáceres.

La permanencia se complica muchísimo. Este resultado obliga a vencer por tres puntos al VP Madrid en su cancha, en la penúltima jornada de competición, y a lograr como mínimo una derrota por 2-3 que le permita sumar un punto, siempre y cuando el equipo madrileño no sume más en la tabla clasificatoria.

De nada sirvió la impresionante actuación de Sara Gabrielly (32 puntos), o la efectiva labor, una vez más, de Brenda Arango, aportando 8 puntos de bloqueo para un total de 16 muy valiosos.

Las claves

Los errores en saque (el doble que el rival, 9 por 4) y la baja efectividad en ataque en algunos tramos del encuentro lastraron al conjunto cacereño en muchos momentos del partido.

En el apartado anotador, Gabrielly se convirtió en la máxima anotadora del choque (32), seguida de Brenda Arango (15) y Ángela Peña (7), que sigue en línea ascendente, mientras en el bando norteño destacaron Mariana Vasco (23), Ana María Beltrán (15) y Paula Caloca (14).

La escuadra de Arroyo de la Luz supo reaccionar en el primer set de un marcador muy adverso (10-18, 13-20), para terminar adjudicándoselo por un ajustadísimo 27-25.

Los tres siguientes juegos siguieron un mismo patrón: una formación cántabra que cogía la iniciativa en el marcador y no la soltaba hasta la finalización del mismo, a pesar de los esfuerzos del cuadro local y su técnico por intentar invertir la tendencia.

La próxima jornada, el Extremadura Arroyo rendirá visita al Madrid Chamberí (sábado 14, 19.00 horas), en el Estadio Vallehermoso.