El Cacereño Femenino gana a un rival directo y sale del descenso

2-CACEREÑO FEMENINO: Delia Baz, Marina Mielgo, Cora Jiménez, Bella, Midori (Ale López, min. 72), Victoria Arévalo, Sara Rubio (Caicedo, min. 82), Carmen Acedo, Nerea, Sara Carrillo y Lezcano. 0-CE EUROPA: Curbelo, Sara López (Galcerán, min 77), Nuria Ferrer (Benet, min. 46), Ari Márquez, Serrat, Miriam (Haizea, min. 68), Bové, Aina Torres, Sara Extremera (Ainhoa, min. 46), Natalia y Julia Gómez (Clara Clemente, min. 68). GOLES: 1-0: Sara Carrillo, min. 18; 2-0: Sara Rubio, min. 20. ÁRBITRA: Josefa Sánchez-Gómez (Andalucía). Amonestó con tarjeta amarilla a las jugadoras locales Midori y Ale López, y a las visitantes Sara Extremera y Bové. INCIDENCIAS: Partido de la jornada 18 de Primera Federación Femenina jugado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. Alrededor de 250 espectadores.

El Cacereño Femenino venció al CE Europa por 2-0 en lo que supone su segunda victoria consecutiva, lo que le lleva a salir de los puestos de descenso. El triunfo, ante un rival directo con el que llegaba empatado a puntos, le otorga, además, al conjunto de Ernesto Sánchez la ventaja del gol average sobre el equipo barcelonés, al que ya ganó en la primera vuelta por 2-3.

La victoria estuvo sustentada, como casi siempre, en el esfuerzo colectivo, la no concesión de ocasiones y la valentía de ir a presionar al rival desde su área, y se empezó a consumar gracias a un espléndido gol de Sara Carrillo que alojó el balón en la escuadra con un disparo desde la línea de banda.

Presión alta

La consigna de la presión alta se plasmó desde el inicio. El estudio previo del rival, que intentaba siempre sacar el balón jugado desde su portería, daba sus frutos y el Cacereño conseguía robar en zonas peligrosas y obligaba al Europa a perder la posesión en pocos pases. No llegaban las ocasiones, pero se barruntaba que en esa dinámica podrían empezar a caer. El equipo catalán solo generaba inquietud en saques de esquina cerrados, en los que dificultaba las salidas por alto de la portera local Delia Baz, e intentaba aprovechar los rechaces para rematar a puerta, pero lo hicieron sin acierto.

Entonces, cuando aún no se había cantado ninguna ocasión clara, Sara Carrillo sorprendió desde la línea de banda en posición aún alejada del área, enviando un endemoniado disparo que superó a la portera visitante y se alojó en la escuadra de la portería. Soberbio gol que ya amortizada la entrada.

Otro zarpazo

Y sin tiempo de reacción, en otra salida desde atrás de la zaga catalana, presionada a coro por todas las líneas del Cacereño, lo que provocó el error que Sara Rubio se encargó de ejecutar con calidad cruzando el balón ante la salida desesperada de la meta Curbelo. Por esas cosas que tiene el fútbol que en tantos partidos en los que costaba generar muchas ocasiones para hacer algún gol, esta vez se aprovechaban las dos primeras poniendo el partido de cara.

El Europa apenas llegaba a pisar área rival y se complicaba la existencia cada vez que ponía el balón en juego desde su portería, mientras que el Cacereño estaba cada vez más cómodo y pudo haber cerrado el partido antes del descanso si hubiera aprovechado alguna de las ocasiones muy claras que tuvo. Lezcano, en un gran movimiento, controló en el área, se giró y envió un centro-chut al que tuvo que responder Curbelo con una manopla a córner. A continuación, Carmen Acedo se sacó un centro medido a la cabeza de Marina Mielgo, pero su testarazo se fue centímetros por encima del larguero. Y aún fue más clara la oportunidad en un nuevo error provocado por la presión local en el que Lezcano dribló a la portera visitante y su disparo, ya muy escorado, lo salvó Sara Extremera.

Con la sensación de que se podía haber cerrado el partido antes del descanso, el paso por vestuarios no trajo cambios a la dinámica del juego. Continuaba la presión grupal del Cacereño que recuperaba en zona donde podía generar peligro. Sara Carrillo bajó un balón y se revolvió para encontrar un disparo que obligó a realizar una buena estirada a Curbelo.

Paso al frente visitante

El duelo se abrió por el paso al frente que dio el Europa, pero que parecía provenir más de la invitación del Cacereño para que su rival comenzara a dejar espacios para el contraataque. Pero ni la intención de unas ni de otras se concretaba en ocasiones más que un tiro de Bové desde fuera del área al que respondió con una buena parada la cacereña Delia Baz.

El tiempo pasaba sin que pasara mucho. Buenas noticias para un Cacereño que tuvo que esperar hasta los minutos finales para disponer de buenas opciones. Yorladiz encaró a la portera, la dribló, pero el regate le salió un poco largo y en su remate Curbelo ya había recuperado la posición para detener. La última la generó Carmen Acedo en un pase que se paseó por el área pequeña y al que casi llega Yorladiz para poner la guinda a un triunfo ya consumado.