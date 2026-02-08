El Cacereño sigue sumando

2 - OSASUNA PROMESAS: Rafa Fernández; Arguibide (Pedroarena, min. 79), Rufo, Espejo, Chasco; Echegoyen (Jon García, min. 79), Manu Rico (Arrasate, min. 79); Arroyo (Lumbreras, min. 68), Auria, Ander Yoldi; y Bonel (Dani, min. 68). 2 - CACEREÑO: Diego Nieves; Emi, Javi Barrio, Iván Martínez, Joserra, Nico Conesa, Ajenjo (Kaptoum, min. 79); Monerris, Iván Fernández (Sanchidrián, min. 79); y Diego Gómez y Palacín. GOLES: 0-1: min. 18, Diego Gómez. 1-1: min. 24, Ander Yoldi. 2-1:min. 50, Rufo. 2-2: min. 65, Javi Ajenjo, de penalti. ÁRBITRO: Pedro Oreiro Hermida (comité gallego). Amarilla a los locales Echegoyen, Santi Castillejo (entrenador) y Manu Rico; y al visitante Javi Barrio. INCIDENCIAS: Instalaciones de Tajonar.

La visita del Cacereño a las instalaciones de Tajonar para medirse a Osasuna Promesas se saldó con reparto de puntos (2-2) tras un partido de dominio alterno en el campo y en el marcador. El punto sumado por los de Julio Cobos deja una lectura ambivalente en las filas extremeñas.

Por un lado, es valioso, ya que permite alargar a cinco la racha de partidos consecutivos sumando, con tres empates y dos victorias que han reportado nueve de los últimos quince puntos en disputa. Sin embargo, el punto también ofrece la lectura de saber a poco, teniendo en cuenta que los verdes se adelantaron con un gol de Diego Gómez que parecía presagiar un mejor desenlace, pero que fue volteado por el equipo navarro antes de que un penalti transformado por Ajenjo restableciera la igualdad.

El encuentro comenzó con ambos equipos imprecisos cuando tenían el balón y sin demasiada continuidad en el juego. Sin ocasiones remarcables en el cuarto de hora inicial, bastó que llegara la primera clara para que el marcador se moviera y lo hiciera a favor del Cacereño. Corría el minuto 18 cuando un centro lateral desde la banda izquierda encontró el certero remate de Diego Gómez, que apareció en el momento oportuno (0-1).

Adelantarse sin que hubiera pasado todavía mucho en el partido era lo mejor que le podía pasar al conjunto de Julio Cobos, pero la reacción de los locales no se hizo esperar. Sin tiempo a consolidar la ventaja y traducirla en mandar con comodidad, el filial rojillo igualó la contienda seis minutos después. Un buen centro de Chasco encontró un espléndido remate de cabeza de Ander Yoldi, que con su testarazo hizo inútil la estirada de Diego Nieves y selló las tablas (1-1).

Ajenjo, al larguero

Quizás una de las acciones clave del duelo llegó minutos después del empate navarro. El Cacereño percutió en la parcela local y forzó una falta en la frontal del área en posición muy prometedora. Ajenjo ejecutó el lanzamiento con una parábola que superó la barrera osasunista, pero que se estrelló en el larguero.

No recobrar la delantera en el resultado afectó al Cacereño, que a partir de esa acción vio como eran los de Santi Castillejo los que se hacían con las riendas y empezaban a generar peligro en la portería de Nieves, afortunadamente sin acierto en los últimos metros.

Pero la remontada de Osasuna Promesas no culminó antes del descanso sí llegó a los cinco minutos de la reanudación. Los rojillos mantuvieron el control del partido y, tras una acción en la que Bonel estuvo a punto de adelantarles nada más empezar el segundo tiempo, en el 50 Rufo sí encontró el acierto necesario para que su remate a centro de Arroyo se alojara en las mallas de Diego Nieves. Pudo ser mayor la herida del Cacereño, ya que poco después del 2-1 el propio Rufo estuvo cerca del doblete en un disparo desde la frontal del área que se marchó alto.

Penalti con intriga y gol

Superado el primer cuarto de hora de la reanudación, al Cacereño se le abrieron las puertas del empate tras una acción confusa en la que el árbitro señaló penalti. El técnico de Osasuna solicitó la revisión y el colegiado acudió a la pantalla, en la que estuvo más de tres minutos antes de tomar la decisión definitiva. Se mantuvo en su primera impresión y Ajenjo asumió la responsabilidad desde los once metros. El largo suspense no le afectó y con su diana restableció las tablas en el 65.

Entró el partido entonces en una cierta tregua. Ninguno de los dos renunciaba a ganar, pero tras haberse visto ambos por delante y por detrás en un partido de alternativas, la tentación de dar por bueno el punto era latente en ambos lados. Escasearon las ocasiones para variar de nuevo el marcador, y así como Santi Castillejo optó por mantener la consistencia de su equipo agotando los cinco cambios, Julio Cobos buscó el mismo propósito con la fórmula inversa. Solo hubo dos relevos en el Cacereño, ambos a once minutos del final con las entradas de Sanchidrián y Kaptoum por Iván Fernández y Ajenjo.

Tras muchos minutos sin ocasiones en ninguna de las dos áreas, quien se decidió a romper las hostilidades para tratar de mejorar el resultado fue el Cacereño. En el 87, el recién incorporado Sanchidrián justificó su entrada al campo con un disparo que obligó a volar a Rafa Fernández, que con su espectacular intervención evitó el que muy probablemente hubiera sido el gol de la victoria del equipo verde.

La ocasión cacereña tuvo, además de no convertirla, otro efecto no deseado, ya que despertó ofensivamente a Osasuna, que, advertido que el rival quería la victoria, también se decidió a ir a por los tres puntos. Generaron los rojillos varias llegadas, pero el marcador ya no se movió más.

Peligrosas en las que perdieron la partida ante la atenta zaga extremeña, y ya en el sexto minuto del tiempo de añadido dispusieron de una falta en la frontal del área que Alonso Yoldi lanzó desviada, para alivio de la expedición del Cacereño, que vio peligrar en esa última acción el valioso punto que se acabó llevando de Tajonar.

La próxima semana, duelo de altura ante el Pontevedra, que también llegará en racha positiva al Príncipe Felipe pero con una situación en la tabla mucho más privilegiada, en zona de play-off, que la de un Cacereño que necesitará seguir remando para dejar la de descenso.