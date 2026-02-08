El Coria resiste con sufrimiento en Las Palmas de Gran Canaria

1 - LAS PALMAS ATLÉTICO: Killane; Pezzolesi (Brian Velázquez, min. 60), Carlos Navarro, Trespalacios, Villote; Kirian (Rivarés, min. 67), Jerobe; Elías Romero (Arturo, min. 78), Iván Medina, Johan Guedes (Cacho, min. 78); Ian (Javi Martínez, min. 67). 1 - CORIA: Loskos; Currás, Iñaki León, Álvaro Domínguez (Benji Núñez, min. 8), Jacobo; Bautista (Mercadal, min. 55), Sergio Gómez, Hugo López; Dawda (Tomy, min. 62), Toper (Javi Tapia, min. 46), Mba (Adri Pérez, min. 62). GOLES: 0-1: min. 11, Mba. 1-1: min. 33, Elías Romero, de penalti. ÁRBITRO: Johan González Rodríguez (comité tinerfeño). Amarilla a los locales Pezzolesi, Brian Velázquez, Jerobe; y al visitante Javi Tapia. INCIDENCIAS: Anexo Estadio Gran Canaria. Unos 700 espectadores.

El Coria conquistó un nuevo punto en el Anexo al Estadio Gran Canaria en un disputado partido frente al filial de Las Palmas (1-1) que pudo caer de cualquier lado. Mba adelantó a los caurienses en una acción muy protestada por los locales, que reclamaron falta sobre su portero Killane, y el empate llegó tras un penalti por mano de Iñaki León transformado por Elías Romero. También disfrutó de una pena máxima el equipo de Rai Rosa en la segunda parte, pero Dawda golpeó mal y mandó el balón a las nubes. Los amarillos apretaron en los minutos finales, con constantes balones colgados al área, aunque la zaga celeste se mantuvo firme y, con sufrimiento, consiguió mantener un empate que deja al equipo celeste cuarto de la tabla, tras la victoria del Getafe B.

Con las únicas excepciones del lesionado Juanjo Chavalés y del recién llegado Antonio Hernández por aquello de la ‘cláusula del miedo’ (es canterano de Las Palmas), Rai pudo contar con todos sus efectivos, lo que le obligó a realizar descartes. El que más sorprendió fue el del central Gonzalo Llerena, titular el pasado domingo en la victoria frente al Rayo Vallecano B. Su puesto en la zaga lo ocupó Álvaro Domínguez, aunque el infortunio también quiso que durase apenas ocho minutos sobre el terreno de juego, al sufrir una lesión muscular tras forzar demasiado para cortar un contragolpe de Ian. La otra novedad fue la titularidad de Hugo López en lugar de Javi Tapia, que había sido de la partida en los últimos compromisos.

La temprana lesión de Álvaro tuvo como consecuencia una reestructuración de la defensa celeste. Su sustituto, Benji Núñez, se sitúo en el lateral diestro, Currás pasó al izquierdo y Jacobo a acompañar a Iñaki León en la zaga.

El gol de los celestes

En la siguiente jugada tras el cambio, llegó el gol celeste. Nació de una falta botada por Sergio Gómez y Bautista que, tras un primer despeje, llegó a las botas de Currás; éste abrió a la banda izquierda sobre Dawda, que centró al corazón del área, Álex Toper porfió con Álvaro Killane, que cayó al suelo, y el balón llegó a las botas de Mba para que el ecuatoguineano prolongase su idilio con el gol, fusilando a puerta vacía.

No lo consideró así el colegiado (tinerfeño, por cierto) y el Coria se encontró con un escenario ideal, poniéndose en ventaja muy pronto. Pero quedaba mucho partido por delante frente a un talentoso filial que llegaba con una trayectoria ascendente tras ganar al Navalcarnero y empatar frente al líder Rayo Majadahonda en la última jornada.

El primer aviso lo dio Elías Romero con un disparo casi sin ángulo que atrapó sin problemas Loskos. Aunque el mayor peligro lo llevó Johan Guedes por la banda izquierda en su duelo desigual con Benji. A la media hora, el extremo se revolvió en el interior del área y estrelló su zurdazo en la cruceta.

Momento en el que el celeste Álvaro Domínguez está sentado en el suelo tras lesionarse. / Las Palmas Atlético

Fue la mejor ocasión local en el primer tiempo, aparte del gol, que llegó apenas dos minutos después en un penalti por mano de Iñaki León al intentar taponar un disparo de Kirian desde la frontal. También fue muy protestada la acción, al considerar el capitán que había sido involuntaria y que su brazo se encontraba en una posición natural, sin buscar el contacto. Tampoco convencieron las alegaciones a Johan González y la pena máxima la transformó Elías Romero con un potente disparo ajustado al poste derecho al que estuvo muy cerca de llegar Loskos.

Minutos de sufrimiento

A partir de ahí, llegaron los mejores minutos de los de Raúl Martín, que presionaron con insistencia en busca del segundo gol. Pudo llegar en un libre directo de Iván Medina que se marchó ligeramente alto o en un cabezazo de Valentín Pezzolesi. Lo mejor que pudo suceder fue que el árbitro señalase el tiempo de descanso tras cinco interminables minutos de prolongación.

Las Palmas Atlético y Coria querían ganar y, pese a que hubo pocas ocasiones de verdadero peligro, depararon un duelo de ida y vuelta, dominado por los canarios y bien interpretado por los extremeños, que salían en rápidas transiciones en cuanto podían. La gran oportunidad llegó en el minuto 57, tras un saque de banda de Currás al área mal defendido por Pezzolesi, que arroyó a un Iñaki León que, de esta forma, se desquitaba de la protagonizada en el primer tiempo. Dawda fue el encargado de ejecutar desde los once metros, pero el delantero catalán golpeó defectuosamente y envió el cuero muy por encima de la portería.

Pese a los cambios, sufrió el Coria para mantener la igualada en los minutos finales. Al final, un punto que pudieron ser tres y, también, ninguno. En la próxima jornada, el Coria volverá a La Isla (si las condiciones meteorológicas y el estado del terreno de juego lo permiten) para recibir al Conquense.