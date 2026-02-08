Hazaña del Cáceres en Sevilla

88 - INSOLAC CAJA 87: Sergio Cecilia (24), Garvin Clarke (2), Jankovic (15), Adrián Latorre (2), Josep Franch (5) -cinco inicial- Soumbey-Alley (9), Rafael Santos (4), Matija Bilalovic (6), Nedim Dedovic (13), Lamin Dibba (8) 92 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Álvaro Palazuelos (8), Wildens Leveque (13), Álex Mazaira (15), Matteo Strikker (18), Albert Lafuente (16) -cinco inicial- Patrick Lima (2), Pearse Uniacke (9), Juan Santos (0), Lance Amir Paul (11). MARCADOR POR CUARTOS: 20-26, 45-53 (descanso), 68-70 y 88-92 (final). ÁRBITROS: Andrea Alejo Sánchez y Elías Calvillo Rendón. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Decimoséptima jornada de la Segunda FEB (grupo Oeste). Partido disputado en el Palacio de los Deportes San Pablo.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad logró una importante victoria, la cuarta consecutiva en el actual curso liguero, en el Palacio de los Deportes de San Pablo ante el Insolac Caja 87 por 88-92, que le mete en los puestos de ‘play-off’ de ascenso en el grupo Oeste de la Segunda FEB. Los extremeños llegaron a dominar prácticamente todo el encuentro, aunque los sevillanos llegaron a igualar el choque en el último cuarto, pero finalmente el triunfo cayó del lado visitante.

Inicio arrollador y primera brecha

El primer cuarto arrancó de manera espectacular para el equipo extremeño, que convirtió la primera canasta del partido con un mate espectacular de Leveque en los segundos iniciales. No había mejor forma de empezar este choque para los chicos de Jacinto Carbajal, que comenzaron jugando con mucha intensidad, con una fuerte presión defensiva y transiciones rápidas en ataque. Esta circunstancia posibilitó que el conjunto cacereño hiciera la primera brecha en el partido a su favor con un parcial de 3-9, que colocó el marcador en el 3-11 en el min. 3 de juego, gracias a los 7 puntos anotados por un inspirado Lafuente, que anotó dos canastas de 2 y un triple, y otros 2 puntos anotados por Matteo Strikker, que estaban haciendo mucha pupa a la defensa sevillana con sus tiros exteriores.

Sería el propio Strikker, con otras dos canastas de 2, el que siguió haciendo daño desde fuera de la zona a los andaluces, alcanzando una máxima renta de nueve arriba (6-15) en el meridiano de este primer cuarto. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad supo cómo atacar la defensa individual planteada por el Insolac Caja 87 y siguió ampliando su renta, gracias a su intensidad defensiva y sus buenas elecciones de tiro, lo que provocó que se marchara con una diferencia de +12 (8-20) en el min. 7 de juego, gracias a un nuevo triple de Lafuente, que ya había anotado la mitad de los puntos de su equipo, y de su nuevo fichaje, el pívot norteamericano con pasaporte irlandés, Pearse Uniacke, que anotó sus dos primeros puntos con la elástica extremeña. El dominio en todas las facetas del juego de los chicos de Jacinto Carbajal fue bastante evidente, tanto en el juego interior como en el lanzamiento exterior. Sin embargo, una última reacción del conjunto sevillano en los instantes finales del primer periodo hizo que la diferencia favorable de los cacereños se quedara en los seis arriba (20-26).

Acierto exterior y reacción visitante

El segundo cuarto se inició con una primera canasta de 2 de Strikker que puso al Cáceres con un +8 (20-28), pero el Insolac Caja 87 quiso meterse de lleno en el partido con un pequeño parcial favorable de 4-0, tras una última canasta de Dibba, que estrechó el marcador en 24-28 en el min. 11. Sin embargo, el intento de reacción de los sevillanos fue anulado por el juego exterior del conjunto cacereño, con Palazuelos y Mazaira a la cabeza, que anotaron dos triples consecutivos, que ampliaron la ventaja visitante a los diez de ventaja en el meridiano del segundo cuarto (30-40). Los sevillanos siguieron con su intención de agarrarse al partido con un nuevo parcial de 5-0, recortando diferencias hasta el 35-40 después de un triple de Franch y una canasta de 2 de Jankovic en el min. 16. No obstante, el Cáceres estuvo especialmente inspirado desde la línea de 6,75, lo que provocó que le devolviera un parcial de 0-7 y alcanzara su máxima renta a su favor del partido con un +12 (35-47) en el min. 17, tras un último triple convertido por Strikker. El Cáceres se marchó al descanso dando un recital ofensivo y manteniendo una ventaja de ocho arriba después de una última canasta de Paul, que dejó el marcador en 45-53.

Los extremeños siguieron con su acierto en ataque en el arranque del tercer cuarto, gracias a un nuevo triple de Lafuente, que le puso con una diferencia de +11 (45-56) en el min. 21. Sin embargo, el bloque sevillano siguió apretando en defensa y consiguió de nuevo recortar distancias y acercarse peligrosamente en el marcador, gracias a un triple anotado por Cecilia (59-64, min. 26), pero el Cáceres respondió con un nuevo parcial de 0-4 tras las canastas de Strikker y Uniacke, que les situó con una ventaja de nuevo arriba (59-68, min. 27). El partido entró en una dinámica peligrosa para los extremeños, que bajaron su rendimiento, tanto en ataque como en defensa, lo que hizo que el Insolac Caja 87 hiciera un parcial de 7-0, que dejó el encuentro muy abierto (66-68) en el min. 29, gracias a un último triple de Bilalovic. El Cáceres apenas pudo mantener su pequeña renta al final del tercer cuarto (68-70).

El último cuarto hacía reclamar una mayor intensidad defensiva de los extremeños y recuperar su inspiración ofensiva. Mazaira volvió a recobrar protagonismo en ataque con un triple que puso a su equipo con una renta de +4 (71-75, min. 31), pero los sevillanos siguieron empeñados en darle la vuelta al partido y consiguieron igualar por primera vez el partido (77-77), gracias a un triple de Cecilia en el min. 33. Al Cáceres no le tembló el pulso, liderado en el juego interior por Leveque y en el exterior por Palazuelos y Lafuente, que convirtió un triple que puso a su equipo con cinco de renta (83-88, min. 38). Los sevillanos volvieron a ponerse a tan solo dos con una canasta de Soumbey-Alley (88-90) a 21 segundos del final, pero dos tiros libres de Mazaira, a falta de 15 segundos, pusieron el marcador en 88-92, resultado con el que se llegó al final de un intenso choque.