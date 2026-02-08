El Licenciados gana en Madrid en un partidazo (2-3)

El CP Licenciados Reunidos volvió a la senda de la victoria en la jornada número 16 de Primera División Nacional femenina tras imponerse en un auténtico partidazo al conjunto del VP Madrid por 2-3 (23-25, 26-24, 7-25, 25-17 y 10-15).

El encuentro fue un espectáculo de intensidad y emoción, con puntos muy largos en los que las defensas de ambos equipos brillaron y obligaron a los ataques a emplearse al máximo. El Licen llevó la iniciativa durante gran parte del choque, pero se encontró con un combativo VP Madrid que nunca bajó los brazos y logró forzar el desempate en el quinto set. Allí, las colegialas supieron mantener la calma y cerrar una victoria de gran valor.

Un triunfo que permite al equipo auparse hasta la quinta posición, consolidándose en la zona alta de la clasificación y reforzando su gran momento competitivo.

El cuerpo técnico que lidera Juan Pedro Martín como primer entrenador valoró muy positivamente el duelo en sus manifestaciones posteriores al encuentro. «Ha sido un partidazo de ambos equipos, súper divertido y exigente. De esos que suponen una máster class para que nuestras chicas sigan aprendiendo y creciendo. Muy contentos con la victoria y el nivel competitivo mostrado», han apuntado desde la escuadra cacereña.

Ahora, el Licen afronta tres partidos consecutivos en casa, donde buscará hacerse fuerte ante su afición para seguir consolidándose en los puestos nobles de la tabla.

Victoria del Metrikamedia

Mientras tanto, en la competición masculina de esta misma división sigue otro equipo cacereño en los puestos importantes de la categorías después del último triunfo.

Y es que el Metrikamedia Escuelas Cacereñas consiguió la victoria en casa, en concreto en el Multiusos, en un duelo muy complicado ante el CV Móstoles por 3-1 (25-20,M 25.20, 19-25 Y 25-23).

El cuadro extremeño es ahora cuarto en la tabla clasificatoria. El próximo fin de semana, los extremeños juegan fuera de su feudo, en concreto ante el VP Madrid. Será el día 15 a partir de las 15.30 horas. Se espera que, una vez más, los cacereños puedan conseguir un buen resultado